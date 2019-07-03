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رئيس الدوما الروسى يقبل دعوة لزيارة رسمية إلى الإمارات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:02 ص
رئيس الدوما الروسى يقبل دعوة لزيارة رسمية إلى الإمارات فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسى
أ ش أ

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أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، قبوله دعوة رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أمل القبيسي لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وذكر مجلس النواب الروسي "الدوما" في بيان، حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "رئيس المجلس الاتحادي الوطني الإماراتي دعت رئس مجلس الدوما إلى إجراء زيارة رسمية للإمارات.. فياتشيسلاف فولودين قبل الدعوة قائلا إنه سيكون مسرورا كذلك إذا جاءت أمل القبيسي إلى مجلس الدوما في زيارة رسمية".

 

وذكرت الوكالة أن فولودين والقبيسي ناقشا حلول لأزمة سوريا خلال اجتماعهما على هامش المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية المنعقد في موسكو، وتقدمت القبيسي بالشكر لروسيا لحماية المدنيين في سوريا واستعادة الدولة من الإرهابيين معربة عن أملها في عودة أكثر من 250 ألف لاجئ سوري في الإمارات إلى بلادهم.

وقالت القبيسي إن "روسيا حررت أكثر من 80% من الأراضي السورية من الإرهابيين.. الإمارات تدعم الحلول السياسية وليس العسكرية ونريد التعاون مع روسيا من أجل مساعدة الشعب السوري ودعم البرلمان السوري".

 

من جانبه، أشار فولودين إلى أن روسيا والإمارات توصلا إلى مستوى جديد من التعاون الاستراتيجي، مؤكدا أن قادة البلدين يبذلون قصارى جهودهم لتنمية العلاقات ومشددا أيضا على ضرورة بذل أقصى الجهود لتشكيل العلاقات وزيادة التجارة وتبادل المعلومات.

 

ويُعقد المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية في مركز التجارة العالمي بموسكو خلال الفترة من 1 حتى 3 يوليو الجاري، وذلك بعد عقد الدورة الأولى في موسكو خلال يونيو 2018 بناء على مبادرة دعا إليها فولودين.

 

وشارك هذا العام نحو 800 مشرع وخبير برلماني من 132 دولة حول العالم في المنتدى وبينهم 41 رئيسا للمجالس البرلمانية في بلدانهم.


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