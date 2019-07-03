رئيس أوكرانيا: نؤيد السبل السياسية لإنهاء النزاع فى دونباس

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قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إن بلاده تؤيد بشكل كامل السبل السياسية والدبلوماسية لإنهاء النزاع فى منطقة دونباس، شرقى البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأوكراني مع المبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات الأوكرانية كيرت فولكر فولوديمير زيلينسكي، على هامش زيارته لكندا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرين فورم) اليوم الأربعاء.

وأعرب زيلينسكي - خلال اللقاء - عن امتنانه لكل ما فعله فولكر وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساعدة أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني "إن بلاده أيدت بشكل كامل السبل السياسية والدبلوماسية لإنهاء النزاع في دونباس، وقد أثبتت ذلك من خلال إعادة إطلاق عمل المبعوثين الأوكرانيين في مجموعة التواصل الثلاثية وهي خطوات نحو تكثيف صيغة نورماندي وفض الاشتباك بين القوات والمعدات في لوهانسك.

كان الرئيس زيلينسكي قد أكد فى بداية الشهر الماضي، استعداد كييف للحوار مع روسيا وتنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع المسلح في منطقة دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.