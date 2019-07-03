درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3/7/2019 بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: يكون معتدلا، مع ارتفاع للموج فيه من متر إلى متر ونصف.. والرياح السطحية شمالية غربية.

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: يكون مضطربا، مع ارتفاع للموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار.. والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 23 32

بلطيم 24 32

مطروح 24 30

السلوم 24 31

سيوة 25 40

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 25 36

الاسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 23 32

رفح 22 32

رأس سدر 25 38

نخل 19 35

نويبع 29 37

طابا 26 35

كاترين 17 31

الطور 26 42

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 29 38

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 37

بني سويف 25 37

المنيا 25 38

أسيوط 26 41

سوهاج 27 41

قنا 27 41

الأقصر 28 41

أسوان 30 41

أبوسمبل 31 42

الوادى الجديد 28 41

شلاتين 27 38

ابو رماد 28 37

حلايب 29 36

رأس حدربة 29 34



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي: الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 41

المدينة 27 44

الرياض 26 44

المنامة 32 39

أبوظبى 30 40

الدوحة 30 40

الكويت 32 48

دمشق 14 35

بيروت 25 30

عمان 16 32

القدس 17 29

غزة 21 30

بغداد 26 44

مسقط 30 34

صنعاء 17 29

الخرطوم 29 41

طرابلس 22 30

تونس 23 36

الجزائر 21 26

الرباط 14 24

نواكشوط 24 29



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى

أنقرة 15 34

اسطنبول 22 31

اسلام اباد 29 43

نيودلهى 31 40

جاكرتا 21 33

بكين 24 36

كوالالمبور 24 31

طوكيو 22 26

أثينا 22 34

روما 19 34

باريس 14 25

مدريد 19 34

برلين 10 20

لندن 12 21

مونتريال 20 31

موسكو 11 19

نيويورك 22 29

واشنطن 12 35