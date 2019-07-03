ختام فعاليات الاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب "معا لمكافحة الجريمة"

كتب إبراهيم قاسم

اختتمت منذ قليل، فعاليات الاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب، برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام المصرى، الذى استضافته مصر اليوم تحت عنوان "معا لمكافحة الجريمة"، لتعزيز التعاون القضائى بين هيئات الإدعاء العام فى 7 دول عربية فى مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب واسترداد المتحصلات من هذه الجرائم .

وتضمن محضر الاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب، اتفاق جميع النواب العموم المشاركين على ضرورة تضافر الجهود الدولية والعربية فى مواجهة كافة الجرائم العابرة للحدود ومنها جرائم الإرهاب، وجرائم الفساد، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، وذلك من خلال التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين هيئات الإدعاء العام فى الدول العربية وبعضها البعض.

وقال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ورئيس جمعية النواب العموم العرب، إن تعزيز التعاون القضائى الدولى لمواجهة أشكال الجرائم المستحدثة يساعد فى القضاء على الجرائم العابرة للحدود، لأن ملاحقة الجريمة عبر الحدود ضرورة وطنية، مشيرة إلى أهمية تجفيف منابع تمويل الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

وأوضح أن استفادة الجماعات الإجرامية من الوسائل التكنولوجية الحديثة يجعل مهمة الدول صعبة فى مواجهة الجرائم بمفردها، لذلك من الضرورى التعاون فى تبادل المعلومات خاصة تبادل تحليل المعلومات المالية حول الأموال المستخدمة فى تمويل تلك الجماعات.

ودعى النائب العام المصرى، المشاركين فى الاجتماع إلى تبنى الأولويات المشتركة بين هيئات الإدعاء العام فى الدول العربية لتكون محورًا لأنشطة الجمعية وخطة عملية فى الفترة المقبلة.

واختتم النائب العام الاجتماع بالدعوة إلى عقده كل عام تحت مظلة الجمعية للبحث والتحليل للتحديات الراهنة وزيادة تبادل الخبرات والمعلومات بين أجهزة الادعاء العام فى الدول الاعضاء بالاجتماع.

واتفق النائب العام البحرينى الدكتور على بن فضل، مع ما أكده نظيره المصرى فى إن الوضع الحالى للبلاد العربية يستدعى ضرورة التعاون والتنسيق القضائى لمواجهة أى تحديات أو صعوبات تواجه المنطقة.

وأكد النائب العام البحرينى، أن الجميع اتفق على أن جمعية النواب العموم العرب ستساعد على تبادل الخبرات والمعلومات، ومن ثمة قدرة مكاتب الادعاء فى الدول العربية على مواجهة ما يقابلها من صعوبات وتحديات فى مكافحة الجرائم خاصة تلك العابرة للحدود.

وتطرق الشيخ سعود المعجب النائب العام السعودى، إلى ضرورة التعاون بين الدول العربية لتكون هى حائط الصد لمواجهة الإرهاب وزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى، وتحقيق الاستفادة بين الدول خاصة فى مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود وتحقيق التفاهم لتحقيق العدالة الناجزة.

وأشار إلى السعودية انضمت إلى جمعية نواب العموم العرب، لما لها من أهمية فى التقارب والتأخى بين الدول العربية، وتفسح المجال أمام الاجتماعات فى التعاون القضائى وتبادل الخبرات فى المجالات القضائية.

أما النائب العام الأردنى محمد الشريدة، أكد على أهمية تضافر الجهود بين جهات الإدعاء العام فى الدول العربية لمواجهة أخطار الجرائم المنظمة التى تستنزف طاقات الأمم، وتعمل على إضعاف الاقتصاد نتيجة تهريب المتحصلات الناتجة عن هذه الجرائم الى دولا اخرى.

وأوضح أن الاردن ستبذل قصارى جهدها فى تبادل الخبرات والتقريب بين الدول العربية وبعضها البعض، موجها الشكر لمصر ونائبها العام على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.

من جانبه قال النائب العام الفلسطينى الدكتور أحمد براك، إن النيابة العامة الفلسطينية تبذل قصارى جهدها فى تحقيق التعاون بين جهازها القضائى والنيابات بالدول الأشقاء، ومشيرا إلى أن انضمامه إلى جمعية النواب العرب يعد تعزيزا للقضية الفلسطينية، وتطورا فى العمل القانونى والفلسطينى العربى المشترك .

وأضاف النائب العام الفلسطينى، أن تعزيز التعاون العربى سيسهم فى تذليل العقبات التى تواجه الدول فى ملاحقة الجريمة العابرة للحدود، ومنها جرائم غسل الأموال والإرهاب.