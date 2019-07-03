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في بورسعيد..

خبراء بريطانيون فى مجال الرعاية الصحية يتبادلون الخبرات مع نظرائهم المصريين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:23 م
خبراء بريطانيون فى مجال الرعاية الصحية يتبادلون الخبرات مع نظرائهم المصريين تدريب الاطباء المصريين
كتبت رباب فتحى

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عقد عدد من الخبراء البريطانيين تدريبًا لخمسةٍ وثلاثين طبيبًا مصريًا من المقيمين فى مصر فى مدينة بورسعيد فى إطار التعاون القائم بين مصر والمملكة المتحدة، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم.

 

ووفقا للبيان، يهدف هذا التدريب المتعدد المراحل إلى نقل المعارف إلى الأطباء فى جميع أنحاء مصر عن طريق مشاركة أفضل الممارسات والدروس لدى خبراء الرعاية الصحية فى المملكة المتحدة؛ الأمر الذى يؤدى بدوره إلى التبنى السريع والناجح للمسارات الطبية الحديثة في مصر وما يتصل بذلك من الفوائد التى تصب فى مصلحة المرضى.

 

تلقى الأطباء المصريون دورة تدريبية تنعقد على مدار 3 أيام تقدَّم على يد مجموعةٍ من خبراء بريطانيين فى مجال للرعاية الصحية قبل توجههم إلى المملكة المتحدة لاستكمال تدريبهم.

 

يمثِّل "برنامج تدريب أطباء الأسرة المصرية" جزءًا من مذكرة التفاهم المبرمة بين مصر والمملكة المتحدة فى يناير فى سبيل تعزيز التعاون القائم بين البلدين.

 

منذ توقيع مذكرة التفاهم المذكورة، أكمل 33 طبيبًا هذا التدريب الذى عُقِد فى المملكة المتحدة، وتأمل الجانب البريطانى فى زيادة هذا العدد للوصول إلى 100 ممارسٍ عامٍ بنهاية العام الحالى.

 

صرح، ديفيد فيلد الرئيس التنفيذى لشركة إسكالا البريطانية التى تقدم هذا البرنامج التدريبي قائلًا: "لقد كان شرفًا لي أن أعمل مع هذا الفريق من الأطباء المصريين الملتزمين والمتحمسين ومع وزارة الصحة كذلك. لقد كانوا عند حسن الظن بهم؛ إذ ساعدوا في تقديمنا لهذا البرنامج المذهل الذي تكمن أهميته البالغة في توفير الرعاية لصحية للمواطن المصري. إننا نعمل مع هؤلاء الأطباء دون كلل حتى نضمن أن يُتوَّج هذا البرنامج بالنجاح".

 

صرح جيفرى أدامز السفير البريطانى فى مصر، قائلًا: "إنه لمن دواعى سرورى أن أرى التعهدات التي قطعناها على أنفسنا في مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع وزارة الصحة تتحقق على أرض الواقع. لقد تعهدت المملكة المتحدة أن تمد المصريين بما لديها من معارف وخبرات زاخرةٍ لا سيما في هذه الحقبة الإصلاحية الحديثة التي تشهدها مصر".

 

ساعدت الملاحظات الحماسية والبناءة التي قدمتها المجموعة الأولى من الأطباء في تحسين البرنامج وتطويره وينصب التركيز الأكبر في المرحلة الراهنة على جوانب أساسية محددة في النظام الذي تتبناه دائرة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة الذي يلائم النظام المصري للرعاية الصحية الشاملة تمامًا. فضلًا عن ذلك، وقعت شركة فودافون البريطانية اتفاقًا قيمته 100 مليون دولار لتطبيق نظام تأمين صحيٍّ تجريبي جديد قائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مدينة بورسعيد.

 


السفير البريطانى بالقاهرة

جيفرى ادامز

تدريب الاطباء المصريين

بورسعيد

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