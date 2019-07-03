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حملات مفاجئة بمراكز وعيادات بيع وتداول الأدوية البيطرية لضبط المخالفين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:18 م
حملات مفاجئة بمراكز وعيادات بيع وتداول الأدوية البيطرية لضبط المخالفين أدوية بيطرية - ارشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية،ممثلة فى مديريات  للطب البيطرى، حملاتها المفاجئة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات لضبط المغشوش وغير المصرح به أو مجهولة المصدر، والمخالف ما بين العمل بدون ترخيص.

 وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن من مهام  اللجان البيطرية الكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، مؤكدا: "أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين وإغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وأضاف الهيئة، أنه يتم  تطبيق جميع  الإجراءات التنفيذية  الرقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتاكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، موضحا:" أنه من بين الإجراءات معايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويًا بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة فى المحافظات التى تشتهر بالإنتاج الحيوانى.

 وتابع التقرير، إن الحملات المكبرة تواصل عملها على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.


الخدمات البيطرية

الادوية البيطرية

العيادات البيطرية

لقاحات بيطرية

تسجيل الادوية

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