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الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:35 م
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تواصل الاحتجاجات بالولايات المتحدة للمطالبة بإغلاق مراكز الاحتجاز الحدودية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:57 ص
تواصل الاحتجاجات بالولايات المتحدة للمطالبة بإغلاق مراكز الاحتجاز الحدودية احتجاجات فى أمريكا ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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تواصلت الاحتجاجات فى الولايات المتحدة للمطالبة بإغلاق مراكز الاحتجاز الحدودية، نظرا للظروف غير الإنسانية التى يعيشها نزلاء هذه المراكز.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن المحتجين خرجوا فى تظاهرات فى عدة ولايات أمريكية من بينها نيويورك وفلوريدا، داعين أعضاء الكونجرس إلى إغلاق هذه المراكز التى تأوى مهاجرين غير شرعيين بينهم مئات الأطفال.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن هذه الاحتجاجات تمت من خلال جهد منسق على مستوى الولايات المتحدة بعد ورود أنباء عن الظروف غير الصحية والاكتظاظ فى المراكز الحدودية المستخدمة فى إيواء أطفال اللاجئين .

 


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امريكا

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