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تكهنات بتولى وزير خارجية بلجيكا رئاسة الوزراء بعد انتخاب ميشيل للمجلس الأوروبى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:11 م
تكهنات بتولى وزير خارجية بلجيكا رئاسة الوزراء بعد انتخاب ميشيل للمجلس الأوروبى شارل ميشيل
كتب: أحمد علوى

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أطلقت وسائل الإعلام البلجيكية الكثير من التكهنات بشأن رئيس الورزاء الجديد الذى سيحل مكان الحالى شارل ميشيل، الذى تم إنتخابه لمنصب رئيس المجلس الأوروبى ، وهو ما يعنى أن منصبه كرئيس وزراء بلجيكا صعب للغاية .

ووفقاص لقناة بلجيك 24 البلجيكية، فإنه من المتوقع ايضا أن تدخل بلجيكا فى أزمة إنتظار حكومة أخرى وكذلك تشكيل الحكومة الفيدرالية الجديدة.

ومن المنتظر أن يتولى ميشيل منصبه الجديد فى 1 ديسمبر القادم، ويعد ديدييه رايندرز، وزير الخارجية البلجيكى وزميل شارل ميشيل ،هو المرشح الأوفر حظاً لشغل منصب رئيس وزراء بلجيكا.

ورايندرز هو نائب رئيس مجلس الوزراء ولديه حقيبة سياسية مليئة بالتجربة ، وإذا تولى ريندرز هذا المنصب، فقد يكون قادرًا على الاحتفاظ بالعديد من ملخصاته السياسية الحالية.

 


بلجيكا

الحكومة البلجيكية

رئيس الوزراء البلجيكى

اخبار العالم

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