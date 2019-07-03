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تعيين مديرين جديدين لإدارتى شئون الخدمة والتفتيش بديوان محافظة الشرقية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:22 م
تعيين مديرين جديدين لإدارتى شئون الخدمة والتفتيش بديوان محافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بتكليف نبيل سعيد السيد مدير إدارة التفتيش بالديوان العام  بالدرجة الأولى التخصصية للمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية – للقيام بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الخدمة بالديوان العام.
 
جاء ذلك لحين إتخاذ إجراءات شغلها قانوناً،بالإضافة إلى الإشراف على أعمال إدارة التفتيش،ويأتي هذا القرار بناءاً على متابعة دقيقة لأداء العاملين داخل الديوان العام لافتاً إلى أن أداء المذكور إتسم بالتميز والجدية في التعامل مع الملفات الهامة التي أسندت إليه خلال الفترة السابقة بالإضافة إلى قدرته على تطوير منظومة العمل.

كما قرر المحافظ تكليف أحمد عبد المعبود أحمد من العاملين بالديوان العام بالدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمة الإدارية  للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة التفتيش بالديوان العام.

وأكد محافظ الشرقية أن هذا القرار يأتي في ضوء إعادة ترتيب العمل داخل الديوان العام وذلك بالتنسيق وتحت إشراف اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة،لتحسين الأداء الوظيفي للعاملين وتحقيق التميز في الخدمات المقدمه للمواطنين.

 

 

 


محافظ الشرقية

مدير التفتيش بالشرقية

ممدوح غراب

التنميه الاداريه

محافظه السويس

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