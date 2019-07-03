تطهير 589 كيلو بترع ومصارف الرى بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

شنت الأجهزة التنفيذية والفنية بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى، بإشراف المهندس محمد السيد خضير رئيس الإدارة المركزية، بتطهير المجارى المائية لرى غرب وشرق الفيوم، وصرف شرق وغرب الفيوم خلال شهر يونيو 2019.

وصرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أنه عقد إجتماعا مع مسؤلى الرى، وشدد علي تكثيف العمل على تطهير المجارى المائية والرى من الترع والمصارف فى كافة أنحاء المحافظة، وإزالة المعوقات والإشغالات لضمان وصول مياه الرى إلى المناطق النائية بأنحاء المحافظة، وأسفرت أعمال الحملات عن تطهير عدد 187 مجرى مائى بطول 589,464 كيلو متر طولى في أنحاء المحافظة