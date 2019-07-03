تخصيص 9.9 مليون جنيه لإنشاء مركز طبى بالحسينية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، عن تدعيم ثلاث مستشفيات ، بغرض تحسين وتوفير الخدمة الطيبة بهم ، حيث تم تخصيص مبلغ 9 ملايين ، 900 ألف جنيه، لإنشاء المركز الطبي، بمركز ومدينة الحسينية، والذي صدر له قرار إزالة، وتم تنفيذه عام 2009.

وكلف السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور حامد خطاب مدير إدارة التخطيط بالمديرية، الدكتور إسماعيل الديدامونى، مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية، الدكتور مصطفي السيد مدير الإدارة الصحية بالحسينية بتسليم قطعة الأرض التي سيقام عليها مبني المركز الطبي بالحسينية للمقاول المنفذ للمشروع ، وتم بدء العمل اليوم ، والذي سيتم تسليمه والإنتهاء من أعمال التشطيب له خلال عام .

ووجه وكيل الوزارة مديرى الإدارات، بالمتابعة المستمرة للمشروع، وتذليل أى عقبات لسرعة الانتهاء منه لخدمة أهالى مركز ومدينة الحسينية .

الجدير بالذكر، أن المركز الطبى "القديم"، قد تم إزالته عام 2009، ومنذ ذلك الحين تقوم الإدارة الصحية بالحسينية، بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الأولية بأماكن مؤجرة، حتى قامت المديرية بمخاطبة وزارة الصحة والسكان لتوفير الاعتماد المالي ، وبتوجيهات معالي الوزيرة تم دعم المشروع وتوفير الإعتماد المالي للبدء في إنشاء المبني الجديد طبقاً للمعايير الإنشائية الطبية

في السياق ذاته ، في إطار تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات ، والعمل علي راحة المرضي والمواطنين المترددين عليها ، تقوم مستشفي أبو حماد المركزي بإشراف الدكتور محمد نور الدين مدير المستشفي حالياً بإستكمال وتجهيز أماكن إنتظار تليق بالمواطنين لصالح المرضي ، والمترددين علي العيادات الخارجية ، وذلك بالتعاون مع جهود المجتمع المدني لحين إستكمال إجراءات بناء المبني الجديد المجاني بالمستشفي بعد إزالة المبني القديم لعمل إحلال وتجديد له .

ومن جانب أخر قامت مستشفى الصالحية المركزي بإشراف الدكتورة إيناس الغريب مديرة المستشفي بشراء عدد 24 عربة، محكمة الغلق لتجميع النفايات والمفارش، حيث تم استلام وتجهيز العربات لتجميع النفايات الطبية الخطرة، والعادية من الأقسام المختلفة بالمستشفى إلي غرفة التجميع النهائية للتخلص منها للوصول إلي أعلي مستوي في إتباع معايير وسياسات مكافحة العدوي بالمستشفي ، تم توزيع عدد 7 عربات لتجميع النفايات الطبية الخطرة ، وعدد 7 عربات لتجميع النفايات غير الطبية ، وعدد 10 عربات لتجميع الملابس والمفارش وغيرها "غير النظيفة"، ونقلها إلي المغسلة .