سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تخصيص 9.9 مليون جنيه لإنشاء مركز طبى بالحسينية فى الشرقية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:06 م
تخصيص 9.9 مليون جنيه لإنشاء مركز طبى بالحسينية فى الشرقية محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، عن تدعيم ثلاث مستشفيات ، بغرض تحسين وتوفير الخدمة الطيبة بهم ، حيث تم تخصيص مبلغ 9 ملايين ، 900 ألف جنيه، لإنشاء المركز الطبي، بمركز ومدينة الحسينية، والذي صدر له قرار إزالة، وتم تنفيذه عام 2009.

وكلف السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،  الدكتور حامد خطاب مدير إدارة التخطيط بالمديرية، الدكتور إسماعيل الديدامونى، مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية، الدكتور مصطفي السيد مدير الإدارة الصحية بالحسينية بتسليم قطعة الأرض التي سيقام عليها مبني المركز الطبي بالحسينية للمقاول المنفذ للمشروع ، وتم بدء العمل اليوم ، والذي سيتم تسليمه والإنتهاء من أعمال التشطيب له خلال عام .

 ووجه وكيل الوزارة مديرى الإدارات، بالمتابعة المستمرة للمشروع، وتذليل أى عقبات لسرعة الانتهاء منه لخدمة أهالى مركز ومدينة الحسينية .

الجدير بالذكر، أن المركز الطبى "القديم"، قد تم إزالته عام 2009، ومنذ ذلك الحين تقوم الإدارة الصحية بالحسينية، بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الأولية بأماكن مؤجرة، حتى قامت المديرية بمخاطبة وزارة الصحة والسكان لتوفير الاعتماد المالي ، وبتوجيهات معالي الوزيرة تم دعم المشروع وتوفير الإعتماد المالي للبدء في إنشاء المبني الجديد طبقاً للمعايير الإنشائية الطبية

في السياق ذاته ، في إطار تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات ، والعمل علي راحة المرضي والمواطنين المترددين عليها ، تقوم مستشفي أبو حماد المركزي بإشراف الدكتور محمد نور الدين مدير المستشفي حالياً بإستكمال وتجهيز أماكن إنتظار تليق بالمواطنين لصالح المرضي ، والمترددين علي العيادات الخارجية ، وذلك بالتعاون مع جهود المجتمع المدني لحين إستكمال إجراءات بناء المبني الجديد المجاني بالمستشفي بعد إزالة المبني القديم لعمل إحلال وتجديد له .

ومن جانب أخر قامت مستشفى الصالحية المركزي بإشراف الدكتورة  إيناس الغريب مديرة المستشفي بشراء عدد 24 عربة، محكمة الغلق لتجميع النفايات والمفارش، حيث تم استلام وتجهيز العربات لتجميع النفايات الطبية الخطرة، والعادية من الأقسام المختلفة بالمستشفى إلي غرفة التجميع النهائية للتخلص منها للوصول إلي أعلي مستوي في إتباع معايير وسياسات مكافحة العدوي بالمستشفي ، تم توزيع عدد 7 عربات لتجميع النفايات الطبية الخطرة ، وعدد 7 عربات لتجميع النفايات غير الطبية ، وعدد 10 عربات لتجميع الملابس والمفارش وغيرها "غير النظيفة"، ونقلها إلي المغسلة .


الشرقية

الحسينية

مركز طبي

صحه الشرقيه

اخبار الشرقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

من حارس زيمبابوى إلى خروج زياش.. شاهد أكبر أخطاء كأس أمم أفريقيا

من حارس زيمبابوى إلى خروج زياش.. شاهد أكبر أخطاء كأس أمم أفريقيا

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة