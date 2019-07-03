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تحريات لبيان احتواء مصنع اشتعلت به النيران على أدوات السلامة من عدمه بالجيزة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:25 م
تحريات لبيان احتواء مصنع اشتعلت به النيران على أدوات السلامة من عدمه بالجيزة حريق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، التحريات فى أسباب نشوب حريق شب بمصنع بلاستيك بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن مصرع عامل، وإصابة 7 آخرين.

وذكر مصدر أمنى، أنه جارى إجراء التحريات، لبيان حصول المصنع على ترخيص من الجهات المختصة من عدمه، بالإضافة إلى احتوائه على أدوات الأمن والسلامة، من طفايات حريق وغيرها.

كانت غرفة النجدةب الجيزة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق بمصنع بلاستيك بمدينة 6 أكتوبر، فانتقل رجال الحماية المدنية، إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين أن انفجار اسطوانة غاز وراء اندلاع النيران.

وأسفر الحريق، عن مصرع عامل، وإصابة 7 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


نشوب حريق

حريق مصنع

حريق مصنع باكتوبر

مصرع عامل باكتوبر

امن الجيزة

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