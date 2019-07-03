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تجديد حبس عاطل متهم بالاعتداء الجنسى على ابنته فى 6 أكتوبر

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:36 م
تجديد حبس عاطل متهم بالاعتداء الجنسى على ابنته فى 6 أكتوبر حبس - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس عاطل متهم بالاعتداء الجنسى، على ابنته 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

 

وتسلمت النيابة العامة التقرير الطبى الخاص بالفتاة، والذى أفاد اصابتها بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من جسدها، نتيجة سقوطها من الطابق الرابع، أثناء هروبها من النافذة بعد تحرش والدها بها بمدينة 6 أكتوبر.

 

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا يفيد بسقوط فتاة من الطابق الرابع، ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

وبإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن الفتاة، تعرضت لاعتداء جنسى، من جانب والدها، وأنها خلال محاولتها الهرب من نافذة الشقة، اختل توازنها، وسقطت مصابة بعدة كسور، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.


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أكتوبر

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