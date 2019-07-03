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انطلاق الجلسة الثانية لاجتماع جمعية النواب العموم العرب لصياغة التوصيات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:53 م
انطلاق الجلسة الثانية لاجتماع جمعية النواب العموم العرب لصياغة التوصيات النواب العموم المصرى والسعودى والبحرينى
كتب إبراهيم قاسم

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انطلقت منذ قليل، الجلسة الثانية للاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب، الذى تستضيفه مصر تحت رعاية المستشار نبيل صادق النائب العام، لتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد المتحصلات من هذة الجرائم، فضلا عن التأخى بين الدول العربية والأسهام فى تبادل المعلومات والخبرات بينهم.

 

ودعى الحضور خلال الجلسة الثانية للاجتماع إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدول العربية من أجل تبادل الخبرات والمعلومات فى مجال مكافحة الجرائم المنظمة العابر للحدود، وخاصة تبادل تحليل المعلومات المالية حول الأموال المستخدمة فى تمويل تلك الجماعات.

 

واتفق الحضور على دعوة باقى الدول العربية للمشاركة فى الاجتماعات القادمة من أجل تعزيز التعاون بين هيئات الإدعاء العام فى تلك الدول، فيما يخص تبادل المعلومات حول جرائم الفساد ومكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتقدم المساعدات للدول من خلال الخبرات وتجارب الدول الأخرى.

 

وطالبت مصر ممثلة فى النائب العام المستشار نبيل صادق بضرورة تحقيق الاستفادة بين الدول خاصة فى مجال مكافحة الجرائم وتحقيق التفاهم لتحقيق العدالة الناجزة، وتجفيف منابع تمويل الجماعات الارهابية سواء من الناحية اللوجيستية والمادية التى يتم استخدامها فى شراء الأسلحة والاستفادة من الوسائل التكنولوجيا فى مواجهة الجرائم.

 

ومن المقرر أن يقوم النواب العموم العرب لـ7 دول هى مصر والسعودية والكويت والبحرين وفلسطين والأردن والمغرب، بصياغة التوصيات النهائية للاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب والرؤية التوافقية لمحاربة الجرائم العابرة للحدود والإرهاب عن طريق استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات.

 


جمعية النواب العموم العرب

النائب العام السعودى

النائب العام المصرى

الجرائم العابرة للحدود

التعان القضائى بين الدول العربية

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