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المفوضية الأوروبية تعلق اتخاذ إجراء بحق إيطاليا بسبب ديونها

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:15 م
المفوضية الأوروبية تعلق اتخاذ إجراء بحق إيطاليا بسبب ديونها المفوضية الأوروبية - صورة أرشيفية
(رويترز)

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تخلت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، عن تهديدها بأخذ إجراء انضباطى بحق إيطاليا بعد أن تحركت روما لاحتواء ديونها المتنامية.

وقال بيير موسوكوفيتشي المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، إن المفوضية مستعدة لدراسة جميع المعلومات المقدمة من إيطاليا بشأن ماليتها العامة قبل أخذ قرار نهائي.

أعلنت روما بيانات جديدة لفترة ستة أشهر تظهر أن عجز 2019 المتوقع سيقل نحو سبعة مليارات يورو عن المستهدف في ابريل بفضل إنفاق أقل من المتوقع وإيرادات أعلى.

وتعتزم إيطاليا أيضا كبح عجز الميزانية في 2020، بحسب مسودة مشروع قانون اطلعت عليها رويترز، الأمر الذي من المرجح أن يخفف بواعث قلق المفوضية.

 


المفوضية الاوروبية

ايطاليا

ديون

روما

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