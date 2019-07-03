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الصين تؤكد استعدادها لتعزيز الحوار لحل مشاكل المشاريع بأفريقيا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:47 م
الصين تؤكد استعدادها لتعزيز الحوار لحل مشاكل المشاريع بأفريقيا قارة افريقيا
أ ش أ

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 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" اليوم الأربعاء إن بلاده مستعدة لتعزيز الحوار والتشاور مع الجانب الأفريقي لحل المشاكل الناشئة عن بعض المشاريع التي تنفذها الصين بالتعاون مع الدول الأفريقية.
 
جاء تصريح المتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم تعليقا على ما أوردته وسائل إعلامية بأن بعض مشروعات التعاون بين الصين والدول الأفريقية ، مثل تنزانيا وكينيا، شهدت مؤخرا بعض التحولات والانعطافات، إلى جانب ما نشرته مجلة "الإيكونوميست" البريطانية بأن بعض مشروعات التعاون بين الصين وأفريقيا ليست مرضية، وأن الدول الأفريقية قلقة بشكل متزايد من "فخ الديون" الصيني.
 
وأضاف شوانغ إن "الصين لديها عدد كبير من مشاريع التعاون مع الدول الأفريقية، وهناك العديد من الحالات الناجحة.. وحيث إن بعض المشاريع الخاصة بها بعض المشاكل، لذا فإن الصين مستعدة لتعزيز الحوار والمشاورات الودية مع الدول المعنية على أساس احترام إرادة الجانب الأفريقي" مؤكدا أن القضايا ذات الصلة ستجد حلا مناسبا.
 
وتابع شوانغ أن "الصين، بصفتها شريكا وصديقا وشقيقا جيدا للدول الأفريقية، فإنها ملتزمة دائما بتعزيز التعاون مع البلدان الأفريقية وفقا لاحتياجاتها، مع مساعدة أفريقيا على تحسين البنية التحتية وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لها"، مشددا على أن الدول والشعوب الأفريقية استفادت من هذا التعاون بصورة ملموسة.

افريقيا

الصين

تنزانيا

كينيا

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