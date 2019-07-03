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الجبر والهندسة الفراغية نهاية سعيدة لطلاب شعبة علمى رياضة بالمحافظات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:57 ص
الجبر والهندسة الفراغية نهاية سعيدة لطلاب شعبة علمى رياضة بالمحافظات طلاب شعبة علمى رياضة
المحافظات - مصطفى عادل- محمد فتحى -نيفين طه -إبراهيم سالم

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حالة من السعادة، خيمت على طلاب شعبة علمى رياضة بمحافظتى المنوفية والغربية والقليوبية، عقب خروجهم من أداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، فى آخر أيام الامتحانات، وذلك لسهولة الامتحان.
 
الجبر-والهندسه-(1)
 
ويقول معاذ عادل أبو ريشة طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة علمى رياضة، إن امتحان الجبر والهندسة الفراغية، جاء سهل وفى مستوى الطالب المتوسط، مؤكدا أن الامتحان اليوم، احتوى 19 سؤالا معظمها أسئلة فى غاية السهولة، عدا بعض نقاط بسيطة لكى تميز بين الطالب المميز والعادى.
 
الجبر-والهندسه-(2)
 
وعبر طلاب الثانوية بالقليوبية عن فرحتهم، بسهولة الامتحان، مؤكدين أنه كان فى مستوى الطالب المتوسط، ولم يتضمن أية أجزاء من خارج المنهج.
 
الجبر-والهندسه-(3)
 

وقال الطالب محمدى عبد الرحمن، إنه سيحاول الاستمتاع بجزء من الإجازة قبل إعلان نتيجة الامتحانات للثانوية العامة، من خلال السفر برفقة أسرته لأحد المصايف، قبل بدء ماراثون التنسيق للكليات.

 

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى حيث يؤدى الطلاب اليوم مادة الجبر والهندسة الفراغية ،وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
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وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
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الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة

تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية

امتحان مادة الجبر للثانوية العامة

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