التنسيق الروسى السورى المشترك: 28 ألف لاجىء بالركبان رهائن للجماعات المسلحة

موسكو (أ ش أ)

أعلن مقر التنسيق الروسى السورى المشترك (المعنى بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم) أن حوالى 28 ألف مواطن سورى لا يمكنهم مغادرة مخيم (الركبان) على الحدود السورية الأردنية، وأنهم أصبحوا بمثابة رهائن للجماعات المسلحة التى تطلب من كل أسرة دفع مبلغ 1500 دولار مقابل السماح بمغادرة المخيم.

وذكر مقر التنسيق المشترك، فى بيان اليوم الأربعاء، أن معظم هذه الأسر لا يمكنها دفع هذا المبلغ، مشيرا إلى أن 2064 شخصا تمكنوا من مغادرة المخيم خلال الشهر الماضى وأن 7802 شخص تمكنوا من المغادرة فى الفترة من 23 مارس وحتى الأول من مايو الماضيين بالإضافة إلى 5737 شخصا خلال شهر مايو الماضى.

ويقع مخيم الركبان فى منطقة تمتد على مسافة 55 كيلومتراً على الحدود السورية الأردنية حول قاعدة (التنف) التى يسيطر عليها العسكريون الأمريكيون فيما حذر العسكريون الروس وممثلو وزارتى الخارجية الروسية والسورية أكثر من مرة أن الوضع فى هذا المخيم قريب من مستوى الكارثة الإنسانية.