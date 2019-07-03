سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

التنسيق الروسى السورى المشترك: 28 ألف لاجىء بالركبان رهائن للجماعات المسلحة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:14 م
التنسيق الروسى السورى المشترك: 28 ألف لاجىء بالركبان رهائن للجماعات المسلحة مخيم الركبان - صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مقر التنسيق الروسى السورى المشترك (المعنى بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم) أن حوالى 28 ألف مواطن سورى لا يمكنهم مغادرة مخيم (الركبان) على الحدود السورية الأردنية، وأنهم أصبحوا بمثابة رهائن للجماعات المسلحة التى تطلب من كل أسرة دفع مبلغ 1500 دولار مقابل السماح بمغادرة المخيم.

وذكر مقر التنسيق المشترك، فى بيان اليوم الأربعاء، أن معظم هذه الأسر لا يمكنها دفع هذا المبلغ، مشيرا إلى أن 2064 شخصا تمكنوا من مغادرة المخيم خلال الشهر الماضى وأن 7802 شخص تمكنوا من المغادرة فى الفترة من 23 مارس وحتى الأول من مايو الماضيين بالإضافة إلى 5737 شخصا خلال شهر مايو الماضى.

ويقع مخيم الركبان فى منطقة تمتد على مسافة 55 كيلومتراً على الحدود السورية الأردنية حول قاعدة (التنف) التى يسيطر عليها العسكريون الأمريكيون فيما حذر العسكريون الروس وممثلو وزارتى الخارجية الروسية والسورية أكثر من مرة أن الوضع فى هذا المخيم قريب من مستوى الكارثة الإنسانية.

 

 

 


روسيا

سوريا

لاجئون

مخيم الركبان

الاردن

الجماعات المسلحة

رهائن

الخارجية الروسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

واشنطن ترفض اتهامات بشأن عرقلة إيصال المساعدات الانسانية إلى مخيم الركبان

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:00 ص

عودة عشرات من المهجرين السوريين من مخيم الركبان إلى قراهم

الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:14 م

الهجرة العراقية: عودة 12 عراقيا من مخيم الركبان فى سوريا

السبت، 08 يونيو 2019 08:47 ص

المركزان السورى والروسى للاجئين: الوضع فى مخيمى الركبان والهول كارثى

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:33 م

موسكو ودمشق ترفضان مقترحا أمريكيا بإرسال قافلة إنسانية لمخيم الركبان

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة