سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التفتيش القضائى يعقد لقاءات توعوية للقضاة فى شهور الصيف

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:10 م
التفتيش القضائى يعقد لقاءات توعوية للقضاة فى شهور الصيف مجمع محاكم القاهرة الجديدة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن وزير العدل، وجه قطاع التفتيش القضائى تذليل كافة العقبات التى قد تعطل سير العمل بالمحاكم خلال شهور فصل الصيف التى يتزامن معها الإجازة القضائية، مع عقد دورات توعية لقضاة محاكم الأسرة والعمالية والاقتصادية لحثهم على إنهاء النزاعات المتداولة أمامهم.

وأوضحت المصادر، وزير العدل أطلق توجيه متبع ودورى بتحسين الخدمات التى تقدمها المحاكم للمواطنين المتقاضين وسرعة الفصل فى الدعاوى المنظورة فى المحاكم خاصة القضايا والنزاعات الاجتماعية لما لها من تأثير على المجتمع ومنها النزعات الأسرية والعمالية والاقتصادية والجنائية.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير شدد على الاستمرار فى عقد اللقاءات التوعوية لقضاة المحاكم كتقليد متبع من قطاع التفيش القضائى لحثهم على العمل فى فصل الصيف، مشيرة إلى أن اللقاءات التوعوية للقضاة تساهم بشكل كبير فى سماع الشكاوى التى تقابل المستشارين أثناء عملهم، وتلقى المقترحات بشأنها، ومن ثمة سرعة الفصل فى الدعاوى القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

 


وزارة العدل

التفتيش القضائى

تعطيل سير العمل بالمحاكم

لقاءات توعوية للقضاة

عمل المحاكم فى شهور الصيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التفتيش القضائى يبدأ إعداد الحركة القضائية الجديدة لعام 2019 / 2020

الأحد، 09 يونيو 2019 05:23 م

تعرف على خطوات العمل الإحصائى للتفتيش القضائى × 8 نقاط

السبت، 18 أغسطس 2018 07:00 ص

"التفتيش القضائى" يواصل لقاءاته التوعوية بقضاة المحاكم العمالية والجنائية

الخميس، 09 أغسطس 2018 06:29 م

وزير العدل يكلف التفتيش القضائى بإعداد الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2018- 2019.. "الكفاءة ورغبة القضاة ومبدأ التوطين والقدرة على إنجاز القضايا" أبرز معايير الترقية والتنقلات

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة