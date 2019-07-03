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الاتحاد الإفريقى يدين استهداف أحد مراكز المهاجرين فى ليبيا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:16 ص
الاتحاد الإفريقى يدين استهداف أحد مراكز المهاجرين فى ليبيا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى
أديس أبابا (أ ش أ)

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أدان الاتحاد الإفريقى بشدة القصف الجوى الذى استهدف مركزا للمهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى - فى بيان نشر على موقع الاتحاد الإفريقى اليوم الأربعاء "إن الاتحاد يدين بشدة القصف الجوى على أحد مراكز احتجاز المهاجرين فى ليبيا، الذى أسفر عن مقتل أكثر من أربعين مدنيا بريئا جميعهم من المهاجرين".

وطالب "فقي" بإجراء تحقيق مستقل من أجل ضمان محاسبة أولئك المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة فى حق المدنيين الأبرياء.. مجددا دعوته لوقف إطلاق النار، وحث جميع الأطراف على ضمان أمن وحماية جميع المدنيين، ولاسيما المهاجرين، كما دعا المجتمع الدولى إلى بذل جهود إنسانية عاجلة لحماية المهاجرين المستضعفين، ومضاعفة الجهود الرامية إلى حث جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وكان الجيش الوطنى الليبى قد نفى - فى وقت سابق اليوم - استهداف مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين فى ضاحية (تاجوراء) بالعاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أن فصائل متحالفة مع حكومة الوفاق فى طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطنى ضربة جوية دقيقة أصابت معسكرا للمليشيات.

 


الاتحاد الافريقى

ليبيا

مهاجرين

استهداف مركز للمهاجرين

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