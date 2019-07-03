الإمارات تعفى مرافقى السياح دون 18 عاماً من رسوم التأشيرة بدءً من 15 يوليو

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

بدأ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15 يوليو الجارى تطبيق التسهيلات الخاصّة بإعفاء مرافقى السياح الأجانب القادمين إلى دولة الإمارات الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً من رسوم تأشيرة الدخول السياحية، وذلك بموجب القرار الذى أصدره مجلس الوزراء فى شهر يوليو من عام 2018 الماضى والذى نص على منح هذا الإعفاء لهذه الفئة خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، يشمل الإعفاء الذى يتضمّن تسهيلات وحوافز قيّمة، الأبناء والبنات ضمن الفئة العمرية المحددة شريطة أن يكونوا برفقة الوالدين أو أحدهما القادمين إلى الدولة بموجب تأشيرات سياحية وبصرف النظر عن مدة صلاحية التأشيرة سواء كانت قصيرة أم طويلة.

ودعت الهيئة الإماراتية السياح القادمين إلى دولة الإمارات والذين يخططون لزيارتها خلال الصيف الجارى إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الذى يخفف عن كاهل أرباب الأسر خاصة الكبيرة منها مبالغ كبيرة تشكّل فى كثير من الأحيان عاملاً أساسيّاً فى اختيار الوجهة السياحية للأسرة.