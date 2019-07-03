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اعتداءات جديدة لملالى طهران على شعائر الحج قبل انطلاق الموسم

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:37 م
اعتداءات جديدة لملالى طهران على شعائر الحج قبل انطلاق الموسم المرشد الإيرانى على خامنئى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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زعم المرشد الإيرانى آية الله على خامنئى أن لفريضة الحج لها "ابعاد سياسية"، قائلا " قول البعض لا تقحموا الحج بالسياسة كلام خاطئ، لأن الأبعاد السياسية للحج مطابقة لمطالب وتعاليم الإسلام"، وذلك فى محاولة باكرة منه ليسييس شعيرة الحج، واستغلال الموسم لإبداء المواقف السياسية فى المنطقة بما يخدم أجندته السياسية.

 

وأضاف خامنئى خلال استقباله المسؤولين عن شؤون الحج فى إيران، أنه "من الأخطاء الكبرى، دعوة "غير المبالين بالإسلام"، إلى عدم إقحام السياسة بالحج، مشددا على أن إيجاد الوحدة الإسلامية، ونصرة الشعب الفلسطيني ومظلومي العالم الإسلامي، هي أعمال سياسية وتندرج ضمن التعاليم الإسلامية، على حد تعبيره.

 

واعتبر خامنئي أن ما أسماه بمراسم " البراءة من المشركين " تعد فريضة اسلامية وشعيرة لا بد منها لذا فاننا نصر على القيام بها كل عام بافضل صورة ممكنة. على حد تعبيره.

 

وتصر طهران على إقامة مراسم ما يسمى بإعلان البراءة التى ابتدعها آية الله الخمينى مؤسس الجمهورية، منذ قيام الثورة الإيرانية فى 1979 وفرضها على الإيرانيين كشعيرة من شعائر الحج، من خلال إقامة التظاهرات ورفع لافتات سياسية، وهو ما ترفضه المملكة العربية السعودية وشددت فى أكثر من مناسبة على رفضها.


على خامنئى

ايران

موسم الحج

ايران فى موسم الحج

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