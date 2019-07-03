سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

اختبارات قدرات "التربية النوعية" بأشمون السبت المقبل والتسجيل إلكتروني

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:38 م
اختبارات قدرات "التربية النوعية" بأشمون السبت المقبل والتسجيل إلكتروني جامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة حنان يشار عميدة كليةالتربية النوعية بأشمون بجامعة المنوفية، إن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة من الراغبين في الالتحاق بقسمي التربية الفنية والتربية الموسيقية بالكلية سوف تبدأ اعتبارا من يوم السبت ٦/٧/٢٠١٩ حتى يوم السبت ٢٠/٧/٢٠١٩.

وحول كيفية التسجيل لأداء الاختبارات أكد الدكتور محمد زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن التسجيل لاختبارات القدرات للطلاب وتحديد مواعيد أداء الاختبارات المتاحة لهم يتم إلكترونيا، وذلك في ضوء مجموعة المواد التي درسها الطالب والتوزيع الجغرافي وعن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.tansik.egypt.gov.eg.

وأضاف أن الطلاب الراغبين في أداء الاختبارات عليهم الدخول للموقع وتحديد موعد الاختبار خلال الفترة المقررة بكل سهولة ويسر، حيث يوجه الموقع المحدد الطالب خلال عملية التسجيل ثم يقوم الطالب بعد ذلك بطباعة إيصال التسجيل والحضور للكلية في الموعد الذي تحدد له بواسطة النظام الإلكتروني على الموقع، ومن ثم يقوم الطالب بسداد الرسوم بالكلية، وأداء الاختبار المحدد له، كما بين الاوراق المطلوبة من الطالب اثناء التقدم  للكلية لاداء اختبار القدرات ويضم الايصال الدال على تسجيل اسم الكلية المتقدم لها لاختبارات القدرات التى قام الطالب بطبعها من موقع التنسيق، ثمن المظروف بمبلغ (400) جنية و ٢ صور شخصية مقاس  4×6سم واصل رقم الجلوس وصورة منة وصورة من البطاقة الشخصية.

وأعربت يشار عن جاهزية الكلية واستعدادها التام لإتمام الاختبارات بتميز مؤكدة على ترحيب الكلية بكل المواهب المتميزة، فهم محل العناية ومحط الاهتمام بما يتسق مع خطط التنمية والتطوير التي تستهدف رفع مستوي الطلاب أكاديميا ومهاريا حتى تتم الاستفادة منهم لاحقا لمواجهة متطلبات أسواق العمل.

 


جامعة المنوفية

كلية التربية النوعية باشمون

اختبارات القدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة