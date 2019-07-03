اختبارات قدرات "التربية النوعية" بأشمون السبت المقبل والتسجيل إلكتروني

المنوفية - محمود شاكر

قالت الدكتورة حنان يشار عميدة كليةالتربية النوعية بأشمون بجامعة المنوفية، إن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة من الراغبين في الالتحاق بقسمي التربية الفنية والتربية الموسيقية بالكلية سوف تبدأ اعتبارا من يوم السبت ٦/٧/٢٠١٩ حتى يوم السبت ٢٠/٧/٢٠١٩.

وحول كيفية التسجيل لأداء الاختبارات أكد الدكتور محمد زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن التسجيل لاختبارات القدرات للطلاب وتحديد مواعيد أداء الاختبارات المتاحة لهم يتم إلكترونيا، وذلك في ضوء مجموعة المواد التي درسها الطالب والتوزيع الجغرافي وعن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.tansik.egypt.gov.eg.

وأضاف أن الطلاب الراغبين في أداء الاختبارات عليهم الدخول للموقع وتحديد موعد الاختبار خلال الفترة المقررة بكل سهولة ويسر، حيث يوجه الموقع المحدد الطالب خلال عملية التسجيل ثم يقوم الطالب بعد ذلك بطباعة إيصال التسجيل والحضور للكلية في الموعد الذي تحدد له بواسطة النظام الإلكتروني على الموقع، ومن ثم يقوم الطالب بسداد الرسوم بالكلية، وأداء الاختبار المحدد له، كما بين الاوراق المطلوبة من الطالب اثناء التقدم للكلية لاداء اختبار القدرات ويضم الايصال الدال على تسجيل اسم الكلية المتقدم لها لاختبارات القدرات التى قام الطالب بطبعها من موقع التنسيق، ثمن المظروف بمبلغ (400) جنية و ٢ صور شخصية مقاس 4×6سم واصل رقم الجلوس وصورة منة وصورة من البطاقة الشخصية.

وأعربت يشار عن جاهزية الكلية واستعدادها التام لإتمام الاختبارات بتميز مؤكدة على ترحيب الكلية بكل المواهب المتميزة، فهم محل العناية ومحط الاهتمام بما يتسق مع خطط التنمية والتطوير التي تستهدف رفع مستوي الطلاب أكاديميا ومهاريا حتى تتم الاستفادة منهم لاحقا لمواجهة متطلبات أسواق العمل.