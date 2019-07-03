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إجلاء 800 ألف شخص جنوب غرب اليابان بسبب الأمطار الغزيرة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:06 ص
إجلاء 800 ألف شخص جنوب غرب اليابان بسبب الأمطار الغزيرة أمطار
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أصدرت السلطات اليابانية تعليمات بإجلاء نحو 800 ألف من سكان ثلاث مدن في منطقة كاجوشيما جنوب غرب اليابان اليوم الأربعاء إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في زيادة مخاطر الفيضانات ووقوع انهيارات أرضية.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية- وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- من هطول الأمطار في جنوب غرب وغرب اليابان حتى اليوم التالي وأصدرت أوامر بإجلاء حوالي 310 آلاف شخص من ثماني بلديات أخرى في منطقتي كاجوشيما وميازاكي المجاورة.

وحثت وكالة الأرصاد- في مؤتمر صحفي- المواطنين على حماية أنفسهم، قائلة إنها قد تصدر تحذيرا خاصا من هطول أمطار غزيرة على منطقتي كوماموتو وكاجوشيما- وربما مناطق أخرى- إذا ارتأت أن الأمطار قد تصل إلى واحدة من أعلى المستويات غزارة منذ عقود.

 


أمطار

اليابان

كاجوشيما

كوارث

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