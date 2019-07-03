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أولياء أمور أولى ثانوى: "المدرسين عايزين أولادنا ياخدوا دروس بـ200 جنيه للحصة"

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:55 ص
أولياء أمور أولى ثانوى: "المدرسين عايزين أولادنا ياخدوا دروس بـ200 جنيه للحصة" طلاب أولى ثانوى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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شكى أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى العام، من عدم استقبال بعض الإدارات التعليمية تظلمات الطلاب على النتيجة التى تم إعلانها خلال الأيام الماضية.


وأكد أولياء الأمور أن هناك حالة من الاستغلال لدى بعض المعلمين حيث يطلبون منح طلاب الدور الثانى دروس خصوصية مقابل 200 جنيه للحصة، مؤكدين أن هناك طلاب تعرضوا لإغلاق ومشكلات فى سيستم الامتحان ومن ثم من حقهم التقدم بشكاوى.


واستنكر أولياء الأمور رسوب طلاب فى مواد رغم تفوقهم المستمر فى السنوات الدراسية بالمرحلة الإعدادية.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت الرابط الخاص ببطاقة طلاب الصف الأول الثانوى والتى تهدف إلى توضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به فى امتحانات شهر مايو الماضى.

وقالت الوزارة إنه سيتم نشر البطاقات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوى عبر الرابط http://g10.emis.gov.eg/، وإذا لم يجد الطالب بطاقته فعليه إعادة المحاولة مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم تحميل عدد 499 ألف بطاقة طالب وطالبة بعد التدقيق والمراجعة الكاملة ويتم فى الوقت الحالى التدقيق والمراجعة لعدد 72 ألف بطاقة طالب/طالبة، مؤكدة أن الوزارة تضع مصلحة الطلاب فى المقام الأول.


وأوضحت أنه يمكن للطالب الحصول على النتيجة الموثقة من المدرسة بدءًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 يوليو 2019.


فى نفس السياق، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آلية تقديم أولياء الأمور والطلاب للشكاوى، الخاصة بنتائج امتحانات الفرصة الأولى للصف الأول الثانوى للفصل الدراسى الثانى (دور مايو 2019)، فى مدة أقصاها أسبوع بدءا من يوم الخميس الماضى الموافق 27 يونيو 2019، بهدف تحقيق العدالة للطلاب الذين أدوا الامتحانات ورقيا وإلكترونيا.


وأكدت الوزارة أنه بشأن التظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية ستكون كما هو معتاد فى السنوات الماضية، حيث تبحث كل إدارة تعليمية الشكاوى مع موافاة الوزارة بنتائج الفحص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى ما يتعلق بالشكاوى الخاصة بنتيجة الاختبارات الإلكترونية، أوضحت الوزارة أنه على كل إدارة تعليمية جمع الشكاوى (الخاصة بأخطاء تقنية وليست تظلم من النتيجة) وإعداد كشوف تتضمن بيانات الطالب والكود والمادة والتاريخ والموقف من تحرير محضر إثبات حالة فى تاريخه من عدمه، وإرسالها عن طريق المديرية التعليمية إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.


وشددت الوزارة أن تقديم الشكوى لا يعد مبررًا لعدم دخول امتحان الفرصة الثانية الإلزامية فى يوليو 2019 وذلك من منطلق الحفاظ على مصلحة الطلاب فى حالة عدم ثبوت الشكوى وانطلاقًا من مبدأ تحقيق العدالة للطلاب الذين تضرروا من أى خلل تقنى، والتحقق من ذلك من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.


وتتمنى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى النجاح والتوفيق لجميع أبنائها الطلاب.

 


التربية والتعليم

رابط بطاقة طلاب أولى ثانوى

رابط نتيجة اولى ثانوى

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