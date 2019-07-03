أخبار × 24 ساعة..التموين تعلن صرف 10% من المقررات التموينية عن شهر يوليو

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
التعليم:
مؤشرات النجاح فى الثانوية العامة مطمئنة.. "التعليم": انخفاض شكاوى صعوبة الأسئلة عن السنوات السابقة.. الأسئلة بعضها كانت لقياس الفهم.. ومصادر: الشكاوى من صعوبة بعض الجزئيات سببها "التنشين" على جزئيات فى المنهج
التموين
التضامن
وزارة الصحة
منظومة التأمين الصحى الجديدة: تسجيل أول 5 وحدات ومستشفى متخصص لأداء الخدمات للمواطنين ببورسعيد.. ورئيس الاعتماد والرقابة الصحية: إعلان المعايير النهائية لتسجيل الصيدليات الخاصة لصرف الأدوية 5 يوليو
وزارة الزراعة
التعليم العالى
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