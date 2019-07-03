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أخبار × 24 ساعة..التموين تعلن صرف 10% من المقررات التموينية عن شهر يوليو

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة..التموين تعلن صرف 10% من المقررات التموينية عن شهر يوليو السلع التموينية - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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