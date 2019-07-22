4 إجراءات لدخول امتحان الدور الثانى لطلاب الدراسات الإسلامية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

أعلنت اليوم كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بمحافظة أسوان، اليوم، إجراءات دخول امتحان الدور الثانى للطلاب المنقولين بمادة أو مادتين فى شهر سبتمبر.

أولا - يبدأ التقديم لدخول امتحان الدور الثانى اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24/ 7 2019 وحتى يوم الخميس 8 / 8 / 2019 .

ثانيا - يتقدم الطالب بطلب إلى عميد الكلية يحدد فيه المواد التى يرغب فى دخول الامتحان فيها مع استعداده لسداد الرسوم المقررة وهى " 250 جنيها" عن المادة الواحدة.

ثالثا - يتسلم الطالب إذن سداد رسوم دخول الامتحان من قسم شؤون الدراسة والامتحان ويتوجه إلى الخزينة لسداد الرسوم، علما بأن مواعيد التعامل مع الخزينة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.

رابعا - يقوم الطالب بتسليم الطلب المقدم إلى عميد الكلية وإيصال سداد الرسوم إلى قسم شؤون الدراسة والامتحان لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إدخال الطالب الامتحان.