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مقتل 7 أشخاص جراء استهداف ريف حماة الشمالى من قبل إرهابيين

الإثنين، 22 يوليه 2019 03:51 م
مقتل 7 أشخاص جراء استهداف ريف حماة الشمالى من قبل إرهابيين جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)

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قتل سبعة أشخاص بينهم طفلتان اليوم الاثنين، جراء استهداف المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية ريف "حماة" الشمالى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية - التى بثت النبأ - أن قذيفة صاروخية سقطت على سيارة فى قرية "ناعور جورين " بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن مقتل سبعة اشخاص بينهم طفلتان، مشيرة إلى أن وحدات من الجيش السورى ردت على اعتداءات الإرهابيين حيث تمكنت من تدمير عدد من منصات إطلاق الصواريخ فى بلدتى : "الهبيط " و"كفرزيتا " وقتلت عددا منهم - لم تشر إليه -

يذكر أن أربعة أشخاص أصيببوا بجروح بينهم طفل - فى وقت سابق اليوم - جراء استهداف المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية فى بلدة "السقيلبية " بريف حماة الشمالى، فى انتهاك جديد لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" .

 


سوريا

ريف حماه

الحرب فى سوريا

الجيش السورى

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