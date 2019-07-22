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محافظ بنى سويف يكرم ثانى الجمهورية بالثانوية العامة ويطالبها بمواصلة التفوق

الإثنين، 22 يوليه 2019 05:46 م
محافظ بنى سويف يكرم ثانى الجمهورية بالثانوية العامة ويطالبها بمواصلة التفوق محافظ بنى سويف والطالبة سارة إيهاب خميس
بنى سويف- أيمن لطفى

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كرم المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، الطالبة سارة إيهاب خميس عبد العظيم، قرية أبو شهبة بمركز ناصر والحاصلة على المركز الثاني"مكرر" بشعبة علمى علوم، على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2019.

 

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين للطالبة ووالدها بمكتبه بالديوان العام لتهنئتها بالحصول على المركز الثانى "مكرر"، بمجموع 409.5 درجة بنسبة 99.88%، وتصدرها لمركز متقدم فى لوحة شرف أوائل الثانوية العامة، حيث أهداها شهادة تقدير ومكافأة مالية وجهاز تابلت، معربا عن اعتزازه بالطالبة التى استطاعت أن تدخل الفرحة والبهجة على أسرتها، وأن يكون تفوقها مثار فخر وإعجاب الجميع بداية من أسرتها ومدرستها "إهناسيا الثانوية بنات" ومحافظتها بنى سويف.

 

وتحدث عبد الجابر مع الطالبة، مشجعًا إياها على مواصلة التفوق والنبوغ فى مرحلتها الجامعية التالية لاستكمال مسيرتها التعليمية وأن تصقل مهاراتها وتنمى قدراتها، متمنيا لها أن تكون ساعدا قويا مع أقرانها من شباب وفتيات مصر المتفوقين للإسهام فى رفعة الوطن وتحقيق تقدمه وازدهاره.

 

 فيما بدأت الطالبة سارة كلماتها بتقديم الشكر والتقدير لمحافظ بنى سويف على هذه اللفتة الطبية واستقباله لها رغم كثرة أعباء العمل والتزاماته، وحرصه على تقديم التهنئة لها وتكريمها، مؤكدة على أن لقاءها بالمحافظ سيكون دفعة معنوية قوية وحافزا كبيرا لها فى مرحلتها الجامعية لاستكمال مسيرة التفوق.

 

 يذكر أن المحافظ كرم الطالبة أميرة سمير كامل من مدرسة الأندلس الثانوية بنات بقرية قاى مركز إهناسيا والحاصلة على المركز الثانى مكرر"علمى علوم"بمجموع 409.5 بنسبة 99.88، الثلاثاء الماضى وأهداها شهادة تقدير ومكافأة مالية وجهاز تابلت.


اوائل الثانويه العامه

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الثانويه العامه

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