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طائرة حربية ليبية محملة بالقنابل تهبط فى ولاية تونسية بشكل مفاجئ

الإثنين، 22 يوليه 2019 11:17 ص
طائرة حربية ليبية محملة بالقنابل تهبط فى ولاية تونسية بشكل مفاجئ الطائرة العسكرية الليبية بعد هبوطها
كتب أحمد جمعة

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شهدت منطقة بنى غزيّل من ولاية مدنين التونسية صباح اليوم الاثنين هبوطا اضطراريا لطائرة تدريب عسكرية ليبية نوع L39 على متنها طياران، تحمل قنابل، ويعتقد أن سبب الهبوط الاضطرارى نتيجة لعطل فنى.
 
 
وانتقلت أعداد كبيرة من القوات الأمنية المشتركة فى تونس وتم تطويق المكان لمعرفة سبب هبوط الطائرة ومن بداخلها.
 
الطائرة الحربية الليبية
الطائرة الحربية الليبية
وقالت تقارير إعلامية تونسية أن الطائرة الحربية يقودها طيار ليبى الجنسية.
 
 
ورجحت مصادر عسكرية أن تكون الطائرة تابعة للمليشيات المسلحة المتمركزة فى مدينة مصراتة، لافتة إلى أن طراز الطائرة التى هبطت في تونس تستخدمه المليشيات المسلحة.
 
الطائرة الحربية بعد هبوطها
الطائرة الحربية بعد هبوطها
 
 

هبوط طائره ليبيه

طائره ليبيه فى تونس

اخبار تونس

الجيش الليبي

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