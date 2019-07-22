طائرة حربية ليبية محملة بالقنابل تهبط فى ولاية تونسية بشكل مفاجئ

كتب أحمد جمعة

شهدت منطقة بنى غزيّل من ولاية مدنين التونسية صباح اليوم الاثنين هبوطا اضطراريا لطائرة تدريب عسكرية ليبية نوع L39 على متنها طياران، تحمل قنابل، ويعتقد أن سبب الهبوط الاضطرارى نتيجة لعطل فنى.

وانتقلت أعداد كبيرة من القوات الأمنية المشتركة فى تونس وتم تطويق المكان لمعرفة سبب هبوط الطائرة ومن بداخلها.



الطائرة الحربية الليبية

وقالت تقارير إعلامية تونسية أن الطائرة الحربية يقودها طيار ليبى الجنسية.

ورجحت مصادر عسكرية أن تكون الطائرة تابعة للمليشيات المسلحة المتمركزة فى مدينة مصراتة، لافتة إلى أن طراز الطائرة التى هبطت في تونس تستخدمه المليشيات المسلحة.