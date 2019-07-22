ضبط 1019 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 7 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 1019 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 960 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، بحملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، من ضبط 92 قضية تموينية متنوعة ومجهولة المصدر، و88 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، وقضية اتجار بالمخدرات، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا جنائية، وقضية أسلحة بيضاء، وتنفيذ 4 أحكام حبس فى مجال قضايا الأحداث.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 6 قضايا متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، وتنفيذ 320 قرارا وحالة إزالة وأحكام قضائية، وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.