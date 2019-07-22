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صور.. نقيب معلمى الأقصر وأعضاء الجمعية العمومية يزورون مرضى السرطان

الإثنين، 22 يوليه 2019 02:04 م
صور.. نقيب معلمى الأقصر وأعضاء الجمعية العمومية يزورون مرضى السرطان جانب من الزيارة
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وفدًا من نقابة المعلمين بالأقصر لتقديم الدعم المعنوى اللازم لمرضى السرطان من محافظات الصعيد الذين يتلقون العلاج المجانى داخلها، ودعم إنشاءات المرحلة الثالثة التى تجرى حالياً بالمستشفى.

ورافق فريق العلاقات العامة بالمستشفى وفد نقابة المعلمين بالأقصر بقيادة صبحى يوسف النقيب، وضم كل من كريم نصر الدين رئيس اللجنة النقابية بالزينية، وأحمد مصطفى رئيس اللجنة النقابية بأرمنت، وأحمد برسى رئيس اللجنة النقابية بإسنا، وحجازى يوسف رئيس بندر الأقصر وبعض أعضاء اللجان النقابية، فى جولة على أقسام المستشفى المختلفة من غرف علاج اليوم الواحد وغرف العلاج الإشعاعى والكيماوى وغرف العمليات فى مبنى المرحلتين الأولى والثانية والتى تعمل بكامل طاقتها واستقبلت أكثر من 9886 مريض حتى الآن.

وعبر نقيب المعلمين بالأقصر، عن سعادته بمستوى التجهيزات التى تليق بأبناء الصعيد فى أول صرح طبى مجانى بالأقصر لخدمة مرضى السرطان، كما وجه دعوة للجان الفرعية بزيارة المستشفى لمشاهدة الدور الكبير الذى تقوم به المستشفى لصالح المرضى بأحدث الوسائل والأجهزة والخطط العلاجية الحديثة.

وفى نهاية الزيارة تم تنظيم جولة لوفد نقابة المعلمين فى مبنى المرحلة الثالثة التى يجرى إنشاؤها حالياً، لتقديم أفضل خدمات متكاملة لمرضى محافظات الصعيد، فهو عبارة عن مبنى متكامل مقام على مساحة 28 ألف متر مربع ويتكون من 4 طوابق، ومن المقرر أن يضم قسم خاص لعلاج أورام الأطفال، وقسم خاص للطوارئ لمرضى أورام الصعيد ملحق به قسم داخلى وقسم أشعة تشخيصية، وعيادات خارجية متخصصة وزيادة لعدد أسرة المرضى، وقسم للعلاج الطبيعى ومعهد للتمريض، ومركز لتدريب الفنيين والعاملين وقاعة محاضرات، وسكن للأطباء والتمريض والفنيين والصيادلة، ومركز للأبحاث الخاصة بالأورام السرطانية وتسجيل الحالات السرطان ودراستها، وقسم أشعة يشمل رنين مغناطيسى، وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية، فضلا عن توفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان، وعيادات متخصصة فى أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ، ورسم العضلات، لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد.

 

زيارةى مرضي السرطان (1)
زيارة مرضي السرطان

 

زيارةى مرضي السرطان (2)
زيارة مرضي السرطان 

 

زيارةى مرضي السرطان (3)
زيارة مرضي السرطان 

 

زيارةى مرضي السرطان (4)
زيارة مرضي السرطان

 

زيارةى مرضي السرطان (5)
زيارة مرضي السرطان 

 

زيارةى مرضي السرطان (6)
زيارة مرضي السرطان 

 

زيارةى مرضي السرطان (7)
زيارة مرضي السرطان

 

زيارةى مرضي السرطان (8)
زيارةى مرضي السرطان (8)

 

زيارةى مرضي السرطان (9)
زيارةى مرضي السرطان (9)

 

زيارةى مرضي السرطان (10)
زيارةى مرضي السرطان (10)

 


الاقصر

اخبار الاقصر

نقابة المعلمين بالاقصر

مستشفى سرطان الاقصر

دعم مرضى السرطان بالصعيد

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