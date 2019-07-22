صور.. محافظ سوهاج: تطبيق العدالة فى توزيع التمويل للمشروعات المختلفة

سوهاج – فريق المحافظات

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين مديريات الخدمة وأجهزة المحافظة المختلفة لدعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من الحكومة المصرية والبنك الدولى، مشيراً إلى تطبيق العدالة فى توزيع التمويل للخدمات والمشروعات المختلفة بكافة قرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ سوهاج بلجنة التخطيط المحلي لبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بحضور أعضاء مجلس النواب ورؤساء الوحدات المحلية للمدن والأحياء وأعضاء وحدة التنفيذ، وذلك لبحث الخطة الإستراتيجية للتنمية المتكاملة متوسطة الأجل لثلاث سنوات 2019/2022.

وتناول الاجتماع مناقشة طلبات أعضاء مجلس النواب من مشروعات خدمية وتنموية، بالإضافة إلى ما أسفرت عنه جلسات التشاور المجتمعي منذ يناير الماضي وحتى الآن، من مشروعات مطلوب إدراجها في خطة برنامج التنمية المحلية.

وأكد محافظ سوهاج، ضرورة أن تكون الخطة متكاملة تتعاون بها كافة أجهزة المحافظة، لافتاً إلى أن هدفنا الوصول لمشروعات ناجحة، ومؤكد فائدتها، وسد العجز وتغطية الأماكن المحرومة من الخدمات .

وأشار المحافظ إلى أهمية الخطة ودورها في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي سوهاج، حيث تشمل عدة مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية، وتطوير المناطق السياحية.

وقرر محافظ سوهاج تشكيل لجنة من الإسكان، وكلية الهندسة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب، بهدف فحص المشروعات، وإعداد تقرير مفصل بكل ما يخص خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أنه ما سيتم الإتفاق عليه من مشروعات سيتم اعتماده بالمجلس الإقتصادي للمحافظة.

ولفت "الأنصارى" إلى أن هناك العديد من أدوات الدولة لتنمية المحافظة، من مصادر تمويل أخرى ومن أهمها مبادرة "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن المراكز التى تم إهمالها سيتم الاهتمام بها أكثر، مشيراً إلى أن هناك بعض المشروعات سيتم إنشاؤها بالقرى الأكثر احتياجا، حيث سيكون في سوهاج مشهد تنموي مختلف.

ومن جانبه قال الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج، إن هدفنا تقديم نموذج لمحافظة متكاملة من كل الجوانب، مشيراً إلى أن سوهاج مرصود لها من الموازنة 56,1 % بواقع 1.5 مليار جنيه، كحد أدنى 132 مليون دولار لسوهاج وقنا، مشيراً إلى أن سوهاج ستستفيد بـ70 مليون دولار منها.

واستعرض الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية، معادلة توزيع نصيب كل مركز من موازنة خطة استثمارات برامج التنمية المحلية للعام المالي 2019/2020، لافتا إلى أن موازنة البرنامج مقسمة على المراكز وفقا لمعايير دقيقة، راعت التعداد السكاني لكل مركز، ومعدلات الفقر، بهدف العدالة في توزيع الخدمات علي المواطنين.

حضر الاجتماع اللواء يسري خضر السكرتير العام للمحافظة، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية.



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع