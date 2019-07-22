صور.. فحص 1478 مواطنا فى قافلة بـ"نزلة سعيد" ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة طبية علاجية بقرية "نزلة سعيد" بمركزسمسطا جنوبى غرب المحافظة، وفحص الأطباء خلالها 1342 مواطنا، وذلك بتوجيهات من الدكتورة وفاء الصادق مدير إدارة القوافل بالوزارة، و المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، و الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأشار بيان لصحة بنى سويف إلى أن القافلة نفذت بإشراف من الدكتورة هايدى عبدالوهاب منسق عام القوافل بالمديرية، و ضمت 11 عيادة فى 10 تخصصات، و فحص معمل الدم 63حالة - معمل الطفيليات29 - بينما أجريت الأشعة لـ 20حالات، والموجات فوق الصوتية ل22 حالة، علاوة على تحويل 31 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج و5 حالات لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى عقد ندوات التثقيف الصحى بحضور 143سيدة ، وشملت موضوعات عن الإلتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الأسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - أورام الثدى - و الأمراض غير السارية.

قافلة طبية علاجية (1)



قافلة طبية علاجية (2)



قافلة طبية علاجية (3)



قافلة طبية علاجية (4)



قافلة طبية علاجية (5)