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صور.. طلاب "صيدلة المنصورة" يشاركون بالمدرسة الصيفية بجامعة ترنوبل فى أوكرانيا

الإثنين، 22 يوليه 2019 11:57 ص
صور.. طلاب "صيدلة المنصورة" يشاركون بالمدرسة الصيفية بجامعة ترنوبل فى أوكرانيا طلاب صيدلة المنصورة بجامعة ترنوبل
الدقهلية - سارة الباز

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شاركت مجموعة من طلاب كلية الصيدلة بجامعة المنصورة، فى حضور المدرسة الثقافية الصيفية بجامعة ترنوبل بأوكرانيا، والتى تعقدها الجامعة سنويا بحضور طلاب من 40 جامعة حول العالم.

 

جاء ذلك بناء على دعوة موجهة لطلاب جامعة المنصورة، فى إطار الاتفاقية المبرمة بين جامعة المنصورة وجامعة ترنوبل الطبية بأوكرانيا.

 

واستقبل الدكتور ميخايلو كوردا، رئيس جامعة ترنوبل وفد طلاب كلية الصيدلة بجامعة المنصورة فى حضور الدكتورة ليليا لوجويدا، منسقة الاتفاقية عن الجانب الأوكرانى، والدكتورة ناتاليا لو شنكوك، مديرة مكتب التعاون الدولى.

 

وأكد الدكتور حسين الصباغ، منسق الاتفاقية، أن مشاركة الطلاب بالمدرسة الصيفية بجامعة ترنوبل الطبية بأوكرانيا تأتى فى إطار حرص كلية الصيدلة جامعة المنصورة على تفعيل التعاون مع الجامعات المختلفة خارج مصر والارتقاء بالمستوى العلمى وتنمية المهارات التعليمية للطلاب.

 

 

طلاب صيدلة المنصورة بجامعة ترنوبل (1)
طلاب صيدلة المنصورة بجامعة ترنوبل

 

طلاب صيدلة المنصورة بجامعة ترنوبل (2)
طلاب صيدلة المنصورة بجامعة ترنوبل 

 

طلاب صيدلة المنصورة بجامعة ترنوبل (3)
طلاب صيدلة المنصورة بجامعة ترنوبل 

 

طلاب صيدلة المنصورة بجامعة ترنوبل (4)
طلاب صيدلة المنصورة بجامعة ترنوبل

 

طلاب صيدلة المنصورة بجامعة ترنوبل (5)
طلاب صيدلة المنصورة بجامعة ترنوبل 

 

طلاب صيدلة المنصورة بجامعة ترنوبل (6)
طلاب صيدلة المنصورة بجامعة ترنوبل

جامعة المنصورة

صيدلة المنصورة

اوكرانيا

ترنوبل

المدرسة الصيفية

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