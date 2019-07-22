صور.. حمادة يتحول لأكبر بائع ستائر بفضل جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قصة جديدة من قصص النجاح يكتبها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنوفية، من خلال دعمه لها بالقروض الميسرة.

وفى مدينة أشمون، يضرب حمادة عبد السلام درويش إبراهيم 45 عاما وشهرته حمادة سماحة، والمقيم بشارع صيدناوى مثالا للكفاح بعد الاستعانة بالجهاز، حيث يقول، حصلت على الثانوية الأزهرية، و منذ حصولى على الشهادة الابتدائية الأزهرية، بدأت تعلم مهنة الستائر ولم يمر عامان حتى تعلمتها.

وأضاف، فكرت فى فتح محل صغير للستائر بشارع صيدناوى بمدينة أشمون، وبالفعل نجحت فى ذلك وظللت أعمل حتى عام 2012، وسعيت للحصول على قرض أكثر من مرة ولكن الفائدة العالية كانت ترهبنى خوفا من عدم القدرة على السداد، ولكن أثناء عودتى من القاهرة فى إحدى المرات قابلني أحد أصدقائى وأكد لى أنه قام بفتح مشروع عن طريق دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر بمدينة شبين، والفائدة قليلة جدا غير البنوك نهائيا .

وأوضح أنه عند عودته إلى المنزل فكر فى الذهاب إلى جهاز تنمية المشروعات لعرض تطوير مشروعه عليهم، وبالفعل تم مقابلة الموظف المختص وطلب بعض الأوراق لصرف القرض، ولم يمر شهر ونصف حتى تم صرف القرض بقيمة 200 ألف جنيه، وعلى الفور تم تطوير المحل حتى أصبح من أكبر محلات الستائر على مستوى مركز ومدينة أشمون.

ويضيف كنت أقوم بتسديد القرض عبارة عن 6 آلاف جنيه شهريا وفى طريقى للانتهاء منه، وأسدد القسط فى ميعاده حتى أصبحت من العملاء المميزين فى جهاز تنمية المشروعات، وبالفعل تطور المشروع وأصبح رأس مال المشروع ما يقرب من مليون جنيه، بالإضافة إلى توفير 3 فرص عمل بمقابل مادى يتراوح 4 آلاف جنيه شهريا.

وطالب حمادة سماحة الشباب بالاجتهاد والمصداقية فى العمل، لتحقيق حلمهم وعدم انتظار الوظيفة الحكومية والخاصة، لأن المشاريع الخاصة تكون مكسب كبير وتحقق ما يتمناه كل شاب وفتاة يحلمون بأن يكون لديهم مشروع ليصبح مصدر رزق بدل من انتظار الوظيفة.

ووجه سماحة، الشكر لجميع العاملين بجهاز تنمية المشروعات بمدينة شبين الكوم على الوقوف بجانب العملاء ومساعدتهم دائما .