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صور.. إصلاح ماسورة مياه رئيسية بحى الجمرك فى الإسكندرية

الإثنين، 22 يوليه 2019 04:58 م
صور.. إصلاح ماسورة مياه رئيسية بحى الجمرك فى الإسكندرية إصلاح ماسورة مياه رئيسية بحى الجمرك فى الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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نجحت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية، فى إصلاح كسر بماسورة مياه رئيسية، وذلك تحت إشراف المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك ومدير المتابعة ومديرى عام الطرق بحى الجمرك.

 

وتم التواصل مع المهندس أحمد سكر مدير فرع هندسة القبارى لشركة المياه وتم إصلاح مسورة المياه بشارع النجع القديم أمام صيدلية عبدالله وتم عمل اللازم.

 

من جهة أخرى وتحت إشراف المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك وإدارة الكهرباء تم اليوم المرور على مفتاح ابن خلدون وعمل الصيانة اللازمة له وإطفاء المفتاح وتم تغيير عدد اثنين كشاف ليد بدلا من كشافات محروقة بشارع عبد المنعم وتم صيانة الكشافات المطفأة وإنارتها بشارع القائد جوهر مع شارع حمام الورشة وربط عمود من الغرفة بشارع السبع بنات مع شارع حمام الورشة وشارع الهماميل.

 

إصلاح ماسورة مياه رئيسية بحى الجمرك فى الإسكندرية (1)
إصلاح ماسورة مياه رئيسية بحى الجمرك فى الإسكندرية 

 

إصلاح ماسورة مياه رئيسية بحى الجمرك فى الإسكندرية (2)
إصلاح ماسورة مياه رئيسية بحى الجمرك فى الإسكندرية

 

إصلاح ماسورة مياه رئيسية بحى الجمرك فى الإسكندرية (3)
إصلاح ماسورة مياه رئيسية بحى الجمرك فى الإسكندرية

 

إصلاح ماسورة مياه رئيسية بحى الجمرك فى الإسكندرية (4)
إصلاح ماسورة مياه رئيسية بحى الجمرك فى الإسكندرية

 


الاسكندرية

حى الجمرك

ماسورة مياه

مياه الشرب

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