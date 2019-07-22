حبس عاطل لحيازته 19 قرصًا مخدرًا قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر أحمد مبارك، وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 19 قرصا مخدرا، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط "أحمد .م.ر" 35 عاما وبحوزته 19 قرصا مخدرا وسلاح أبيض مطواة ، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة.