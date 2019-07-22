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تأخر تنفيذ محطة صرف بنزلة الخيال فى الشرقية بسبب أخطاء المقاول

الإثنين، 22 يوليه 2019 05:34 م
تأخر تنفيذ محطة صرف بنزلة الخيال فى الشرقية بسبب أخطاء المقاول الصرف
الشرقية - إيمان مهنى

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كشف تقرير من لجان المتابعة المكلفة من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تأخر أعمال تنفيذ محطة صرف صحي لقرية نزلة الخيال التابعة لمركز أبوكبير، لوجود بعض الأخطاء في تنفيذ المشروع من قِبل المقاول المسند إليه أعمال التنفيذ .
 
من جانبه ، قرر المحافظ على الفور إلزام رئيس مدينة أبو كبير بالتنسيق مع ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة أعمال تنفيذ المشروع والإلتزام بالمواصفات المحددة ، و إلزام المقاول بها ،  والتأكد من مراعاة كافة الإشتراطات الفنية والقياسية لإقامة المشروع .
 
أوضح رئيس مركز ومدينة أبو كبير أنه تم إستدعاء ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي  والمرور على المشروع للتأكد من إلتزام الشركة المنفذة للأعمال بالمواصفات القياسية المحددة ، وتقديم مشروع صرف صحي آمن ، ومتابعة تنفيذ الأعمال مع الشركة المنفذه طبقاً للجدول الزمني المحدد لخدمة أهالى القرية.
 
 
 
 

الشرقية

نزلة الخيال

مشروع الصرف الصحي

مدينة أبو كبير

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