بعثة الأثقال البارالمبى تصل القاهرة بعد تحقيق المركز الثالث ببطولة العالم

كتب هانى عثمان

استقبل، منذ قليل، مطار القاهرة الدولى، بعثة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، قادمة من كازاخستان بعد تحقيق المركز الثالث فى بطولة العالم .

ووصل أفراد بعثة المنتخب القومى، على رحلة طيران الاتحاد القادمة من ابو ظبى بالإمارات، وكان فى استقبالهم ممثلى اتحاد اللعبة ووزارة الرياضة.

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كل من محمد صبحى ومتولى مطحنة وشريف عثمان وهانى محسن وطه عادل ومحمد السيد ومحمود صبرى على مستوى الرجال.

وبعثة السيدات تضم فاطمة عمر ونادية فكرى وراندا تاج الدين ورحاب أحمد رضوان وأمانى الدسوقى وجيهان غريب وأمل حنفى وجيهان جلال وفاطمة محمد محروس.