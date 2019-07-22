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الشباب والرياضة تنتهى من تطوير المدينة الشبابية ببورسعيد.. صور

الإثنين، 22 يوليه 2019 10:23 ص
الشباب والرياضة تنتهى من تطوير المدينة الشبابية ببورسعيد.. صور المدينة الشبابية ببورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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أنهت وزارة الشباب والرياضة أعمال تطوير المدينة الشبابية ببورسعيد، وتجهيزها بأحدث المعدات والمستلزمات اللازمة للإقامة وممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية.

وشملت أعمال التطوير المطعم وصالة اللياقة البدنية والملعب متعدد الأغراض وقاعة المؤتمرات، والتى تتسع لــ 240 فرد، بالإضافة إلى ورش العمل المتعددة الأغراض، والتى تتسع لــ 75 فرد، كما تضمن التطوير 6 شاليه عائلى و240 سرير فندقي، مع توفير المساحات الخضراء وتجهيز شاطئ خاص بالمدينة الشبابية.

 

المدينة الشبابية ببورسعيد (1)
المدينة الشبابية ببورسعيد

 

المدينة الشبابية ببورسعيد (2)
المدينة الشبابية ببورسعيد

 

المدينة الشبابية ببورسعيد (3)
المدينة الشبابية ببورسعيد 

 

المدينة الشبابية ببورسعيد (4)
المدينة الشبابية ببورسعيد

 

المدينة الشبابية ببورسعيد (5)
المدينة الشبابية ببورسعيد

 

المدينة الشبابية ببورسعيد (6)
المدينة الشبابية ببورسعيد

 

 


بورسعيد

المدينة الشبابية ببورسعيد

الشباب والرياضة

تطوير المطاعم وصالة اللياقة البدنية

شاطئ المدينة الشبابية

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