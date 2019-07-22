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استمرار أعمال تنفيذ صوامع الحسينية بالشرقية بتكلفة 250 مليون جينه

الإثنين، 22 يوليه 2019 02:29 م
استمرار أعمال تنفيذ صوامع الحسينية بالشرقية بتكلفة 250 مليون جينه صوامع الغلال
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام سير أعمال إنشاء صوامع الغلال بناحية الكسارة بمركز ومدينة الحسينية والمقامة على مساحة 12 فدان بـ 18 خلية وبسعة تخزينية 5 آلاف طن لكل خلية بإجمالى 90 ألف طن بتكلفة حوالى 250  مليون جنيهاً تنفيذ شركة المقاولون العرب فرع الإنشاءات البحرية.

و شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز  مؤكدآ على  ضرورة تضافر الجهود بين الجهاز التنفيذى لتقديم أوجه الدعم للجهات المنفذة للمشروعات وتوفير سبل التعاون وتذليل كافة العقبات التي تقف حائلاً من استكمال المشروعات وسرعة انتهاءه وفقاً للجدول الزمنى المحدد.

أوضح على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الحسينية انه تم الانتهاء من الانفاق الفرعية 9 خلايا و صب 4 خلايا و حدادة 2  خلية تمهيدآ لصبها كما انه تم الانتهاء من حوائط النفق الرئيسية الأمامية والخلفية للصوامع.

يذكر أنه تم البدء فى أعمال تنفيذ المشروع فى بداية شهر مارس  الماضى 2019 ,ومن المقرر الإنتهاء من المشروع ودخوله الخدمة نهاية شهر نهاية شهر أبريل 2020م لخدمة العديد من المراكز والمدن المجاورة .

 

 

غلااال الكسارة 1
غلااال الكسارة 1

 

غلااال الكسارة 3
غلااال الكسارة 3

 

غلااال الكسارة 11
غلااال الكسارة 11

 

غلاال الكسارة 7
غلاال الكسارة 7

 

غلاال الكسارة 8
غلاال الكسارة 8

 


الشرقية

صوامع الغلال

الحسينية

قمح

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