أهالى قرية يشكرون محافظ بنى سويف على توفير دعم استكمال الصرف

بنى سويف - أيمن لطفى

أعرب أهالي قرية دنديل بمركز ناصر، شمال المحافظة عن شكرهم للمستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف ، لجهوده واعتماد 5 ملايين و500 ألف جنيه، لاستكمال مشروع الصرف الصحي بالقرية، بعد توقفه لسنوات.

واستقبل محافظ بنى سويف، اليوم، الاثنين، وفدا من أهالي القرية بمكتبه، وعبروا عن شكرهم للمحافظة قائلين : من لا يشكر الناس لا يشكر الله، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأعربوا عن تقديرهم للمحافظ الذي تابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها خاصة تعثر مشروع الصرف الصحى فى قريتهم، بسبب التمويل، وطلب الأهالي له بالتدخل لحل المشكلة، مشيدين بمستوى التعاون الحالي بين المحافظ وأعضاء مجلس النواب عن دائرة المركز، وأنه أصبح في عهده توجد منظومة عمل متكاملة لتحقيق مطالب ومصالح المواطنين.

وقدم الأهالى "المصحف الشريف" لمحافظ بني سويف ، مؤكدين على أنهم لم يجدوا أغلى من هذه الهدية لتقديمها لمحافظ الإقليم، وأنهم واثقون من استمرار هذا الجهد المخلص ، علاوة على أن المواطن يطمح للمزيد وأن تصبح المحافظة في مقدمة المحافظات في مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ومن جانبه أكد المحافظ للأهالي، أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل تحسين مستوى معيشة المواطن ، لا سيما وأن الرئيس دائم التوجيه بضرورة العمل بكل الوسائل على الإرتقاء بمستوى حياة المواطن خاصة في مجال توفير المطالب الأساسية في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى دعم الحكومة المتواصل والحرص على توفير الإعتمادات المالية للإنتهاء من كافة المشروعات حسب المتوافر من امكانات ، منوها عن أن الإحتياجات كبيرة والمشوار طويل ، ولكن الدولة بدأت بقوة نحو تنمية شاملة ومستدامة .