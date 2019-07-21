10 كتيبات وتطوير وظائف 11جهاز بمشروعات تخرج طلاب العلوم الطبية بالمنوفية

المنوفية فريق المحافظات

ناقش اليوم طلاب قسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة المنوفية مشروعات تخرجهم، وذلك تحت رعاية الدكتورة مشيرة عبد الواحد عميدة الكلية والدكتورة إيناس الخولي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والتي تضمنت 10 مشروعات قدمها 63 طالب وطالبة من خلال 10 مجموعات تضمنت 10 كتيبات وتطوير وظائف 11 جهاز طبي.

وتضمنت المشروعات تطوير جهاز رسم القلب ليكون متاح استخدامه فى أى مكان آخر خارج المستشفى، وكذلك جهاز العلاج الطبيعي، بالإضافة إلي تطويره ليصبح أوتوماتيكيا، وإصلاح حضانة أطفال كان قد تم تكهينها وتطويرها بحيث تم ربطها بالإنترنت ومراقبة الطفل عن طريق تطبيق مع استخدام بعض الحساسات التي تعمل علي قياس درجة الحرارة والرطوبة داخل الحضانة .

كما تضمنات تطوير عصا مساعدة المكفوفين بزيادة عدد الحساسات بها لتكتشف كافة العوائق الصغيرة والكبيرة والعمق في كافة الاتجاهات، واستحداث نظام مراقبة صحة المريض والذي يضمن أجهزة رسم قلب محمول وقياس نبضات القلب وقياس درجة الحرارة وسماعة إلكترونية، ويكون متاح للمريض أو الشخص العادي في اي مكان ومتصل بالإنترنت ، وتطوير تكنولوجيا جديدة وهي العلاج عن بعد من خلال تقنية IOT لحاضنات الأطفال من خلال تخزين قاعدة بيانات تكون متاحة للطبيب المعالج.

وكذلك تضمنت استحداث فكرة قفاز متصل بشاشة للصم والبكم يقوم بتحويل اشاراتهم إلي كلمات وصوت علي الشاشة ، وذلك لتسهيل التواصل بينهم وبين المجتمع المحيط، وتصميم لمستشفى ذكية متصلة بمجموعة من الدوائر الإلكترونية والحساسات لنظام مراقبة كامل للمستشفى والأجهزة الموجودة بها، ونظام للتواصل بين المرضي والأطباء ، وتصميم طرف مساعد للأشخاص الذين يعانون الشلل أو ضمور العضلات بهدف السير بدون كرسي متحرك ، وتطوير جهاز رسم القلب بحيث يتمكن من مراقبة نبضات المريض عند بعد ، وكذلك تعديل حجم الجهاز بحيث يصبح صغير جدا ويعمل بالبطارية ويمكن استخدامه في الإسعافات الأولية ، وإرسال الإشارات إلي المستشفى.

وتضمنت لجنة المناقشة الدكتور جمعة الفار استاذ بقسم الإلكترونيات الصناعية والتحكم الآلي بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف ، والدكتور محمد عبده والدكتور عصام عبد العليم مدرسين بالقسم .