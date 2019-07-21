سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 08:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

10 كتيبات وتطوير وظائف 11جهاز بمشروعات تخرج طلاب العلوم الطبية بالمنوفية

الأحد، 21 يوليه 2019 08:08 م
10 كتيبات وتطوير وظائف 11جهاز بمشروعات تخرج طلاب العلوم الطبية بالمنوفية عادل مبارك رئيس جامعه المنوفيه
المنوفية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقش اليوم طلاب قسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة المنوفية مشروعات تخرجهم،  وذلك تحت رعاية الدكتورة مشيرة عبد الواحد عميدة الكلية والدكتورة إيناس الخولي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والتي تضمنت 10 مشروعات قدمها 63 طالب وطالبة من خلال 10 مجموعات تضمنت 10 كتيبات وتطوير وظائف 11 جهاز طبي.
 
وتضمنت المشروعات تطوير جهاز رسم القلب ليكون متاح استخدامه فى أى مكان آخر خارج المستشفى، وكذلك جهاز العلاج الطبيعي، بالإضافة إلي تطويره ليصبح أوتوماتيكيا،  وإصلاح  حضانة أطفال كان قد تم تكهينها وتطويرها بحيث تم ربطها بالإنترنت ومراقبة الطفل عن طريق تطبيق مع استخدام بعض الحساسات التي تعمل علي قياس درجة الحرارة والرطوبة داخل الحضانة .
 
كما تضمنات تطوير عصا مساعدة المكفوفين بزيادة عدد الحساسات بها لتكتشف كافة العوائق الصغيرة والكبيرة والعمق في كافة الاتجاهات،  واستحداث نظام مراقبة صحة المريض والذي يضمن أجهزة رسم قلب محمول وقياس نبضات القلب وقياس درجة الحرارة وسماعة إلكترونية، ويكون متاح للمريض أو الشخص العادي في اي مكان ومتصل بالإنترنت ، وتطوير تكنولوجيا جديدة وهي العلاج عن بعد من خلال تقنية IOT لحاضنات الأطفال من خلال تخزين قاعدة بيانات تكون متاحة للطبيب المعالج.
 
 وكذلك تضمنت استحداث فكرة قفاز متصل بشاشة للصم والبكم يقوم بتحويل اشاراتهم إلي كلمات وصوت علي الشاشة ، وذلك لتسهيل التواصل بينهم وبين المجتمع المحيط، وتصميم لمستشفى ذكية متصلة بمجموعة من الدوائر الإلكترونية والحساسات لنظام مراقبة كامل للمستشفى والأجهزة الموجودة بها،  ونظام للتواصل بين المرضي والأطباء ، وتصميم طرف مساعد للأشخاص الذين يعانون الشلل أو ضمور العضلات بهدف السير بدون كرسي متحرك ، وتطوير جهاز رسم القلب بحيث يتمكن من مراقبة نبضات المريض عند بعد ، وكذلك تعديل حجم الجهاز بحيث يصبح صغير جدا ويعمل بالبطارية  ويمكن استخدامه في الإسعافات الأولية ، وإرسال الإشارات إلي المستشفى. 
 
وتضمنت لجنة المناقشة الدكتور جمعة الفار استاذ بقسم الإلكترونيات الصناعية والتحكم الآلي بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف ، والدكتور محمد عبده والدكتور عصام عبد العليم مدرسين بالقسم .
 
 
 
 

جامعة المنوفية

العلوم الطبية

مشروعات

جهاز طبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداءً فى 2019

اليوم السابع: الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداءً فى 2019

اتفرج واتمتع.. أجمل 5 أهداف في كأس أمم افريقيا 2019

اتفرج واتمتع.. أجمل 5 أهداف في كأس أمم افريقيا 2019

موجز6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

موجز6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسى يقرر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل

الرئيس السيسى يقرر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل

سفير بريطانيا بالقاهرة: تعليق الرحلات غير مرتبط بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية

سفير بريطانيا بالقاهرة: تعليق الرحلات غير مرتبط بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية

لماذا سجل الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء فى 2019؟ الدولار يفقد 131 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام.. تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار تدعم العملة المحلية.. و2 مليار دولار تصل خلال أيام

لماذا سجل الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء فى 2019؟ الدولار يفقد 131 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام.. تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار تدعم العملة المحلية.. و2 مليار دولار تصل خلال أيام

فيديو.. الأول بالشرق الأوسط.. جراج روكسي الإلكترونى من الداخل

فيديو.. الأول بالشرق الأوسط.. جراج روكسي الإلكترونى من الداخل

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

"بلا شفقة ولا رحمة".. أمريكية تطلق النار على طفلتيها 5 سنوات و7 سنوات فى تكساس.. عطل فى مسدسها ينقذ زوجها من موت محتم.. وتؤكد: قمت بالتخطيط قبل عدة أسابيع للجريمة.. والمحكمة تنظر فى إعدامها أو سجنها مدى الحياة

"بلا شفقة ولا رحمة".. أمريكية تطلق النار على طفلتيها 5 سنوات و7 سنوات فى تكساس.. عطل فى مسدسها ينقذ زوجها من موت محتم.. وتؤكد: قمت بالتخطيط قبل عدة أسابيع للجريمة.. والمحكمة تنظر فى إعدامها أو سجنها مدى الحياة

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة