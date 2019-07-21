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وفد أمنى بحينى يشارك في اجتماع عربى لرؤساء أجهزة أمن الحدود فى تونس

الأحد، 21 يوليه 2019 05:08 ص
وفد أمنى بحينى يشارك في اجتماع عربى لرؤساء أجهزة أمن الحدود فى تونس الوفد الأمنى البحرينى المشارك فى الاجتماع
كتب مصطفى عنبر

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شارك وفد أمني بحرينى برئاسة مدير مديرية شرطة جسر الملك فهد، في الاجتماع المشترك الثالث بين رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية، والذي عقد أمس،السبت، في تونس فى مقر مجلس وزراء الداخلية العرب.

 

وناقش الاجتماع-وفقا لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، عدداً من الموضوعات من بينها عرض نتائج تطبيق توصيات الاجتماع المشترك السابق، ومشروع نظام نموذجي في تحديد العلاقة بين جهاز أمن الحدود والمطارات والموانئ وجهاز الجمارك، التعاون والتنسيق في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في مراكز الحدود والمطارات، بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال الحدود والمعوقات التي تواجهها.

 

 


البحرين

تونس

امن الحدود

وفد امنى

الموانئ

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