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هانى شاكر: فرع للنقابة بالشرقية لرعاية الموهوبين واكتشاف أصوات جديدة

الأحد، 21 يوليه 2019 04:39 م
هانى شاكر: فرع للنقابة بالشرقية لرعاية الموهوبين واكتشاف أصوات جديدة جانب من الافتتاح
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية دعمه الكامل لفرع نقابة المهن الموسيقية بالشرقية ورعايته للمواهب الفنية واكتشاف الأصوات الواعدة لتقديم فن راقٍ وجميل، مؤكد على ضرورة إنجاز الأعمال المنوط بفرع الشرقية وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للموسيقيين متمنياً لهم التوفيق والسداد.

جاء ذلك خلال افتتاحه برفقة محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، فرع نقابة المهن الموسيقية بشارع البوستة بمدينة الزقازيق ليضم الموسيقيين من أبناء المحافظة ويقدم لهم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، بحضور اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد و الفنان خالد بيومى نقيب الموسيقين بالشرقية وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وعدداً من نواب البرلمان .

أكد محافظ الشرقية أن الفن الراقى بمثابة القوى الناعمة التى يمكن من خلاله المساهمة فى بناء الوطن وتقدمه وإستعادة مصر لمكانتها اللائقة بين الأمم ، مشيراً إلى أن الشرقية  زاخرة بأعلام الفن والموسيقى والطرب وتضم مواهب فنية وثقافية تساهم وبشكل كبير فى إثراء الحياة الفنية والثقافية فى مصر.

 

 

هاني شاكر والنقابه 1
هاني شاكر والنقابه 1

 

هاني شاكر والنقابه 2
هاني شاكر والنقابه 

 

هاني شاكر والنقابه 5
هاني شاكر والنقابه 5

 

هاني شاكر والنقابه 9
هاني شاكر والنقابه 9

 


الشرقية

نقابة الموسقين بالشرقية

هانى شاكر

محافظه الشرقيه

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