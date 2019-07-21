محافظ بنى سويف: تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع الجانبية

بنى سويف أيمن لطفى

شدد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، على أهمية تكثيف حملات النظافة وعدم اقتصارها على الشوارع والميادين الرئيسية، بل يجب أن تمتد إلى الشوارع الفرعية والجانبية، مع ضرورة رفع تجمعات القمامة ومخلفات الهدم والبناء من الشوارع أولا بأول لمنع تراكمها، علاوة على اتخاذ كافة الاجراءات القانونيةضد المخالفين.

وأوضح عبدالجابر فى بيان له اليوم الأحد أن حملات النظافة مستمرة بمدينة بنى سويف والمراكز السبع الإدارية، من مركز الواسطى شمالا إلى الفشن جنوبا، وذلك ضمن خطة تنفذها المحافظة منذ 10 شهور لإستعادة الشكل الجمالى والصورة الحضارية، تنفيذا لتوجيهات الدولة فى هذا الشأن.

وأشار محافظ بنى سويف إلى إستمرار المسابقة الشهرية لاختيار أفضل وحدة محلية بذل العاملون بها جهودا ملحوظة فى رفع أكبر كميات من القمامة والمخلفات من المدن والقرى، و التى تنقلها السيارات إلى مصانع التدوير لفصل محتوياتها .