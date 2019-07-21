محافظ القليوبية يتفقد سحارة مصرف بلبيس بأبو زعبل بالخانكة بتكلفة 100 مليون جنيه

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، فجر اليوم الأحد، بمدينة الخانكة، سحارة مصرف بلبيس بأبو زعبل، والتى تبلغ مساحتها 800م وبتكلفة 100 مليون جنيه بتمويل من الجهاز التنفيذى للمياه والصرف الصحى بالقاهرة، والتى تقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات الصرف بشرق الدلتا.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، والمهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندس صبحى عبد المنعم مدير عام صرف القليوبية، واللواء ياسر الحفناوى رئيس مدينة الخانكة.

وتتكون السحارة من ماسورة قطر 3.200 متر بطول 245 م. ط للماسورة لكى تستوعب صرف يصل إلى 4.1 مليون متر مكعب يوميا، حيث تعمل السحارة على نقل مياه مصرف بلبيس والذى يصب فى مصرف بحر البقر، الذى يصب فى بحيرة المنزلة من أسفل ترعة الإسماعيلية، وتتكون السحارة من 20 بوابة عبارة عن مداخل ومخارج وكل فتحة لها بوابتين وسيتم الافتتاح الرسمى لها قريبا.

كما وجهت وزارة الموارد المائية والرى بإنشاء سور يفصل بين السحارة والمبانى السكنية لكى يصبح مشروع كامل من أول النطاق إلى نهاية السحارة القديمة.

وأشار المحافظ، أن الهدف من المشروع استيعاب كميات كبيرة من المياه المتزايدة بالمصرف وتهالك السحارة القديمة وعدم استيعابها للتصرفات الواردة للمصرف من محطات المعالجة بالجبل الأصفر وسرياقوس، بالإضافة إلى الصرف الزراعى، ولرفع الضرر الواقع على المناطق السكنية نتيجة فيضان مياه المصرف على الجسور نظرا لعدم كفاءة السحارة القديمة واستيعابها لصرف مستقبلى يقدر بحوالى 4.1 مليون متر مكعب فى اليوم الواحد.