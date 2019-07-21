سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 07:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

صور.. روث الإبل يُستخدم وقودا فى مصنع اسمنت بإمارة رأس الخيمة

الأحد، 21 يوليه 2019 06:35 م
صور.. روث الإبل يُستخدم وقودا فى مصنع اسمنت بإمارة رأس الخيمة
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألوف الأطنان من روث الإبل تُحول لوقود يُستخدم فى إنتاج الاسمنت بشمال دولة الإمارات العربية المتحدة فى مشروع يخفض الانبعاثات ويبعد الروث عن مكبات النفايات.

وبموجب برنامج تديره حكومة إمارة رأس الخيمة يتخلص مربو الإبل من روثها فى محطات تجميع ليجرى نقله بشاحنات إلى مصنع ضخم للإسمنت حيث يخلط مع الفحم لتوفير الطاقة المطلوبة لتشغيل غلاية المصنع.

وقال محمد أحمد علي إبراهيم، المدير العام لشركة أسمنت الخليج إن الناس "بدأوا يضحكون، صدقونى" عندما وصفت وكالة إدارة النفايات الفكرة لهم.

لكن بعد إجراء الاختبارات اللازمة، لتقييم كمية الطاقة التى يمكن أن تنجم عن روث الإبل، وجدت الشركة أن طنين من روث الإبل يمكن أن يحلا محل طن من الفحم كوقود.

وقال إبراهيم "هذا ليس بجديد فى المجتمع المحلى... سمعنا من أجدادنا وجداتنا أنهم كانوا يستخدمون روث البقر للتدفئة أو الطهو. لكن لم يفكر أحد فى استخدام روث الإبل".

ويُقدر عدد رؤوس الجمال فى إمارة رأس الخيمة بنحو تسعة آلاف رأس تُستخدم فى إنتاج الحليب وفى مسابقات الهجن والجمال. ويخرج كل رأس من هذه الإبل نحو ثمانية كيلوجرامات من الروث يوميا، وهى كمية تزيد كثيرا عما يستخدمه المزارعون كسماد.

وعندما يُخلط جزء واحد من الروث مع تسعة أجزاء من الفحم، فإن شركة الاسمنت توفر بذلك مزيجا يحترق بثبات، وذلك ضروري لتسخين فرن الاسمنت الذي يعمل بلا توقف عند درجة حرارة تصل إلى 1400 درجة مئوية.

أحد العمال يقوم بجمع روث الجمال لنقله إلى مصانع الأسمنت
أحد العمال يقوم بجمع روث الجمال لنقله إلى مصانع الأسمنت
جمال الإمارات
جمال الإمارات
جمال
جمال
روث الجمال مصدرا للطاقة بالإمارات
روث الجمال مصدرا للطاقة بالإمارات
روث الجمال يمثل وسيلة لإنتاج طاقة أكثر نظافة من الفحم
روث الجمال يمثل وسيلة لإنتاج طاقة أكثر نظافة من الفحم
روث الجمال
روث الجمال
عامل يجمع روث الجمال
عامل يجمع روث الجمال
عمال إماراتيون
عمال إماراتيون
عمال إماراتيون
عمال إماراتيون
مصنع أسمنت
مصنع أسمنت
نقل الروث إلى أحد المصانع
نقل الروث إلى أحد المصانع

 


الإمارات

رأس الخيمة

روث الإبل

الأسمنت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداءً فى 2019

اليوم السابع: الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداءً فى 2019

اتفرج واتمتع.. أجمل 5 أهداف في كأس أمم افريقيا 2019

اتفرج واتمتع.. أجمل 5 أهداف في كأس أمم افريقيا 2019

موجز6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

موجز6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسى يقرر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل

الرئيس السيسى يقرر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل

سفير بريطانيا بالقاهرة: تعليق الرحلات غير مرتبط بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية

سفير بريطانيا بالقاهرة: تعليق الرحلات غير مرتبط بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية

لماذا سجل الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء فى 2019؟ الدولار يفقد 131 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام.. تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار تدعم العملة المحلية.. و2 مليار دولار تصل خلال أيام

لماذا سجل الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء فى 2019؟ الدولار يفقد 131 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام.. تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار تدعم العملة المحلية.. و2 مليار دولار تصل خلال أيام

فيديو.. الأول بالشرق الأوسط.. جراج روكسي الإلكترونى من الداخل

فيديو.. الأول بالشرق الأوسط.. جراج روكسي الإلكترونى من الداخل

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

"بلا شفقة ولا رحمة".. أمريكية تطلق النار على طفلتيها 5 سنوات و7 سنوات فى تكساس.. عطل فى مسدسها ينقذ زوجها من موت محتم.. وتؤكد: قمت بالتخطيط قبل عدة أسابيع للجريمة.. والمحكمة تنظر فى إعدامها أو سجنها مدى الحياة

"بلا شفقة ولا رحمة".. أمريكية تطلق النار على طفلتيها 5 سنوات و7 سنوات فى تكساس.. عطل فى مسدسها ينقذ زوجها من موت محتم.. وتؤكد: قمت بالتخطيط قبل عدة أسابيع للجريمة.. والمحكمة تنظر فى إعدامها أو سجنها مدى الحياة

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة