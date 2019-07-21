صور.. إزالة 13 ألف إعلان غير مرخص و130 حالة تعدى بالغربية

الغربية محمد طارق

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الغربية، حملات لإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات فى المهد ومصادرة معدات ومواد البناء فور الشروع فى التعدى أو البناء المخالف والإستمرار فى تنفيذ كافة قرارات الإزالة السابقة.

وأسفرت الحملات عن إزالة 130 حالة تعدى ومخالفة بناء فى الفترة من 13 إلى 19/7/2019 ، وتمثلت فى قيام مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة 19حالة تعدى فى المهد على الأرض الزراعيــة على مساحة 11 قيراط بنطاق الوحدات المحلية " محلة أبو على – محلة حسن – دمرو – الهياتم " شملوا ردم قواعد خرسانية بمساحة 14 سهم وإزالة مبنى بالبلوك الأبيض وتعريشة خشبية بمساحة 6 سهم بنطاق قرية الهياتم.

أما فى قرية دمرو تم إزالة شدة خشبية على مساحة 17 سهم، كما تم إزالة مقبرة غير مرخصة بقرية محلة حسن ، وفى قرية محلة أبو على تم إزالة " سمل خرسانى بالأعمدة بمساحة 21 سهم – ردم فرشة خرسانية بمساحة 3 قيراط – إزالة سمل خرسانى بسور بالبلوك على مساحة 14 سهم " وكذا إزالة 12 حالة تعدى على أملاك الرى والصرف على مساحة 150متر تقريباً.

كما قام مركز ومدينة سمنود بإزالة 15 حالة تعدى على أملاك نهر النيل بقرى " ميت عساس - كفر الثعبانية – كفر حسان – ميت عساس - بنا أبو صير " ، وفى مركز ومدينة كفر الزيات تم إزالة 7 حالات تعدى على أملاك نهر النيل بقرى " كوم مهنا - أبيج – بنوفر "و24 حالة تعدى على أملاك الرى والصرف.

أما فى مركز ومدينة بسيون تم إزالة 10 حالات تعدى على أملاك نهر النيل تعوق المجرى المائى ، بينما قام حى أول طنطا بإزالة دور ثانى عشر علوى فى المهد بشارع نادى المعلمين ، ودور رابع علوى فى المهد بدون ترخيص بشارع عبد الرازق عمارة ، كما تم إخلاء 7 وحدات سكنية فى مساكن الشباب من المتعدين وتم تسليمهم إلى مديرية الأوقاف ، كما أزال حالة تعدى على أملاك الرى والصرف.

بينما أزال مركز ومدينة السنطة 2 حالة تعدى فى المهد على الأرض الزراعية بمساحة 100 م2 بقرية كفر سليمان عوض ، كما أزال بلكونة بقرية ميت يزيد تمثل مصدر خطورة صادر لها قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، وكذا إزالة 2 حالة تعدى على أملاك الرى والصرف بنطاق المركز.

أما مركز ومدينة قطور فقد أزال 6 حالات تعدى فى المهد على أملاك الرى والصرف ، كما أزال سور بالبلوك الأبيض بدون ترخيص داخل المدينة ، وكذا 2 حالة تعدى على الأرض الزراعية فى المهد على مساحة 18 سهم ، كما قام مركز ومدينة طنطا بإزالة حالتين تعدى على الأرض الزراعية فى المهد بمساحة 2سهم ، بينما تم إزالة 5 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى المهد بمساحة 12 فدان بنطاق مركز ومدينة زفتى ، كما قامت مديرية الطرق بحملة أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدى على حرم الطريق وإعاقة المرور .

كما تمكنت الحملة من إزالة ما يزيد عن 13 ألف و500 إعلان مخالف تمثلوا فى " إزالة 4200 إعلان بمركز زفتى – 1070 إعلان فى مركز السنطة – 1340 إعلان فى مركز بسيون – 819 بمركز ومدينة طنطا – 843 إعلان بحى أول طنطا – 780 بمركز ومدينة المحلة – 915 اعلان بحى ثانى المحلة الكبرى - 555 إعلان بحى أول المحلة الكبرى – 282 إعلان بحى ثانى طنطا - 750 إعلان بمركز ومدينة سمنود -470 إعلان بمركز ومدينة قطور – 603 إعلان بمركز ومدينة كفر الزيات " .

وأكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لنتائج هذه الحملات للتأكد من تحقيق أهدافها بصورة كاملة وإلتزام المواطنين بالقواعد والقوانين المنظمة لإجراءات البناء ومنع أى تعديات جديدة على الأرض الزراعية وأملاك الدولة من خلال الإزالة فى المهد ومصادرة مواد ومعدات البناء المخالف ،وكذا إزالة كافة الإعلانات المخالفة والإشغالات من شوارع المحافظة.



إزالة التعديات على الأراضي الزراعية



حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية



حملات إزالة التعديات والمخالفات



حملات إزالة التعديات